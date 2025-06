La decisió d'Isabel Serrano amb intencions ocultes que donen un gir a 'La Promesa'

Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, ha acceptat que l'Àngela torni, però amb condicions. Aquest dilluns 23 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', mentre Rómulo va confirmar a l'Alonso la seva intenció de marxar, Leocadia va visitar l'Àngela i, tot i trobar-la desmillorada, es va mantenir ferma en la seva postura. Lorenzo va suggerir a la senyora que hi havia maneres més efectives de tractar la rebel·lia de l'Àngela. La Catalina i l'Adriano van sorprendre tothom amb la seva decisió definitiva sobre l'acceptació o no del títol nobiliari que els oferia el duc.

L'Esmeralda va revelar a en Curro el seu passat fosc a la Joieria Llop, peròla investigació va fer un gir inesperat quan van descobrir qui n'era el propietari. En Samuel, que s'encarregava d'ajudar amb les tasques del palau, va dir a la Leocadia que havia trobat la Petra i li va demanar que la readmetés. En Manuel i en Toño van decidir passar la nit a l'hangar i van descobrir una figura misteriosa que es va colar en la foscor.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', en Lisandro i la Leocadia han posat en marxa la celebració d'una festa per commemorar el nou títol concedit. Lluny d'alegrar-se, l'Adriano es mostra inquiet per l'exposició que això suposarà. Després de compartir amb en Curro i la Pía la veritable relació de la Vera amb el duc de Carril i propietari de la joieria Llop, en Lope planeja infiltrar-se a la casa del duc per esbrinar-ne alguna cosa més.

En Rómulo revela a l'Emilia que el marquès li ha ofert una casa perquè s'hi quedi, però l'ha rebutjada perquè el seu somni és viure vora el mar amb la infermera. Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, ha acceptat que l'Àngela torni a 'La Promesa', però amb unes condicions que no seran del seu gust. A més, la Petra ha tornat amb una actitud força bel·ligerant, disposada a recuperar el seu lloc de feina.