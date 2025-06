La confessió de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180° a tot 'Valle Salvaje'

Al sopar pel compromís de Rafael i Úrsula, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, té alguna cosa a dir. Aquest dilluns 23 de juny, a les 17:10h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Bernardo i Mercedes van començar a buscar una manera de revertir la seva delicada situació. Rafael, en canvi, no va estar d’acord amb la duresa de José Luis amb Bernardo, mentre que Mercedes va trobar en Adriana l’aliada perfecta per enfrontar-se a Victoria. Per això, Rafael i Adriana van acceptar la proposta de Mercedes i Bernardo.

Úrsula, cansada de la fredor de Rafael després del compromís, estava convençuda que Adriana continuava sent el motiu de la seva indiferència. Per això va parlar amb tots dos per separat per marcar territori. Finalment, Don Hernando va tornar a jugar les seves cartes per poder endur-se en Pedrito i, en aquesta ocasió, va fer una oferta a Leonardo que el jove mai hauria esperat.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació, amb una mitjana d’un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d’espectadors únics. Respecte a l’abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l’oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis visita Raimunda, que no el rep de la millor manera. Això provoca una discussió amb Atanasi, disconforme amb l’actitud de la seva mare. D’altra banda, José Luis continua implacable amb Bernardo i li exigeix una vegada més que s’oblidi de Mercedes, advertint-lo de les conseqüències.

A més, Úrsula no amaga el seu menyspreu cap a Adriana i aprofita cada oportunitat per recordar-li que el seu matrimoni amb Julio va ser imposat, mentre que ella es casarà amb Rafael per voluntat pròpia. El que no sap és que Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, coneix bé les veritables raons per les quals Rafael li va demanar matrimoni. Al sopar en honor al compromís de Rafael i Úrsula, Adriana interromp el brindis: té alguna cosa a dir.