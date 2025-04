Emma García paralitza 'Fiesta' en directe després del que s'atreveix a emetre la directora

L'última entrega de 'Fiesta' va deixar a l'audiència un moment d'allò més tens. Tot va ocórrer quan el programa va emetre la ja famosa imatge de Montoya a Supervivientes, on, visiblement afectat per l'expulsió de Carmen Alcayde, se li escapava un moc del nas. Encara que l'escena ja s'havia viralitzat a les xarxes, la seva reemissió a 'Fiesta' no va sentar gens bé a Emma García.

Emma García, en adonar-se que estaven a punt de tornar a posar aquestes imatges, es va avançar a demanar que no ho fessin. "Ehh Eva no posis les imatges que et veig venir", va reclamar a la directora, Eva Espejo, intentant frenar un moment que considerava innecessari. Malgrat la seva petició, el vídeo va acabar veient-se en pantalla, cosa que va provocar la seva visible incomoditat a 'Fiesta'.

D'aquesta manera, els col·laboradors van començar a debatre sobre el gest d'Anita, que havia netejat els mocs de Montoya, per després llepar-se'ls. Una actitud que, lluny de semblar-li entranyable a Emma García, va provocar la seva reacció més ferma: "Ho torno a dir, els mocs només els neteges als teus fills". "Però que això no és amor si us plau, no confongueu les coses, això no és amor. Mentre ell pugui treure's els mocs que se'ls tregui ell", va insistir.

| Mediaset

Posteriorment, 'Fiesta' abordava una altra polèmica, la guerra entre Laura Cuevas i el seu marit, però Emma García es va veure obligada a detenir el programa en sec. "Això és un directe i m'acaben de dir para para para i he parat el programa. Què passa Eva? Què ha passat?", va preguntar desconcertada, sense saber que el que venia era, una altra vegada, la ja incòmoda imatge de Montoya.

L'emissió del vídeo no va fer sinó augmentar el malestar d'Emma García. Atrapada entre la sorpresa i la resignació, la presentadora deixava veure als seus llavis un clar missatge: "De veritat hem parat el programa per veure els mocs?". Tapant-se el rostre amb les targetes del programa, va rematar la seva reacció amb un contundent "No puc de veritat".

Ja de tornada després del vídeo, Emma García va llançar una irònica reflexió dirigida a la directora de 'Fiesta': "No hi ha comentaris. Això és un regal de la meva estimada Eva amb la qual em porto tan bé, doncs així em vol la meva estimada Eva Espejo". "Si us plau ja podem deixar el tema? Perquè ja no hi ha més a parlar ehhh", concloïa Emma García.