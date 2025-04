Ningú esperava les paraules d'Emma García en rebre Glòria Camila a 'Fiesta'

Gloria Camila ha tornat a la televisió per tot el que és alt. Aquest dissabte 26 d'abril, la filla d'Ortega Cano es va estrenar com a nova col·laboradora de 'Fiesta', tan sols un dia després de la seva entrevista a 'De Viernes'. El seu debut al programa d'Emma García, però, no va estar exempt de moments tensos des del primer minut.

Només trepitjar el plató, Emma García li va deixar anar un comentari sense filtres: "Pensava que eres una borde". Una frase que, malgrat el to desenfadat, va deixar més d'un descol·locat i va marcar l'inici d'una jornada intensa per a Gloria Camila. A més, la presentadora va voler anar més enllà i va posar sobre la taula un tema que encara genera polèmica: les declaracions d'Ana María Aldón.

Gloria Camila no va esquivar l'assumpte i es va mostrar taxativa a 'Fiesta': "Vaig sentir el que li feia mal, ha estat un tema que ha estat força temps i s'ha allargat. Però la que s'ha assegut totes les tardes a parlar del seu matrimoni, tarda rere tarda i nosaltres estàvem a casa callats era ella".

| Telecinco

"Nosaltres mai no ens hem pronunciat ni li hem respost. Jo et parlo de mi i del meu pare", va explicar, abans d'aclarir que els dubtes sobre la paternitat del seu germà no van sorgir del seu entorn: "Jo no em faig càrrec de si algú ha dubtat perquè jo mai no vaig dubtar de la paternitat. Això ve a conseqüència de Juan Montiel que va a un programa, ell és qui llança el dubte".

Lluny de fomentar l'enfrontament, Gloria Camila va voler tendir ponts amb Ana María Aldón, encara que no va amagar el dolor que aquest assumpte els ha provocat. "Jo li tinc respecte a Ana perquè és la mare del meu germà. Jo m'he menjat totes les tardes i moltes vegades he vist malament el meu pare pel que s'ha comentat als programes. Jo espero un respecte per part seva igual que nosaltres li estem donant a ella", va expressar.

Sobre l'actitud d'Ana María Aldón als mitjans, Gloria Camila va ser clara en considerar que la seva exmadrastra podria estar utilitzant el seu paper de víctima en excés: "Ho allarga i ho utilitza molt, però perquè ho ha generalitzat. Em molesta que generalitzi a la família en si". "Jo li he agraït tant en privat com públicament. He dit moltes vegades que estic agraïda", va concloure a 'Fiesta'.