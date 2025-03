Així ha estat el retorn de Sofía Suescun a Telecinco com a col·laboradora de 'Socialité'.

Sofía Suescun ha tornat a Telecinco, aquesta vegada com a col·laboradora en el programa 'Socialité'. A partir d'ara, la influencer acompanyarà María Verdoy i Antonio Santana al plató per analitzar tot el que passa a 'Supervivientes'. Sofía Suescun arriba com a substituta de Carmen Alcayde, que havia presentat aquesta secció durant tot 'GH DÚO'.

María Verdoy, emocionada per la incorporació de Sofía Suescun, la va presentar amb entusiasme: "Aquí la tenim. Inaugurem aquesta nova etapa de 'Socialité' amb l'autèntica reina dels realities, la supervivent d'Hondures i de la vida, Sofía Suescun. Ens portarà totes les novetats i el millor anàlisi de 'Supervivientes'".

Per la seva banda, Antonio Santana també va destacar l'impressionant historial de Sofía Suescun en els realities: "És, sens dubte, una de les concursants més destacades que han passat per Hondures. El seu carisma i la seva capacitat per guanyar han fet que es guanyi el títol de reina dels realities".

| Telecinco

Visiblement emocionada, Sofía Suescun va agrair la càlida benvinguda: "Moltes gràcies per aquesta presentació. 'Supervivientes' sempre ha estat casa meva, i ara podré analitzar cada detall i compartir imatges inèdites amb tots vosaltres".

Recordem que Sofía Suescun va saltar a la fama després de la seva participació en la setzena edició de 'Gran Hermano', on va aconseguir la seva primera victòria. Posteriorment, es va consagrar a 'Supervivientes' el 2018, imposant-se a la final a Logan Sampedro i Raquel Mosquera. El 2019, va participar a 'GH DÚO' juntament amb el seu exnòvio Alejandro Albalá, on va assolir la sisena posició.

El 2024, després de tres anys vetada a Mediaset, Sofía Suescun va tornar a Hondures per competir a 'Supervivientes All Stars', on va estar a punt de repetir victòria, quedant segona davant Marta Peñate. Ara, amb una gran experiència en el món dels realities, Sofía Suescun s'uneix a 'Socialité' per oferir una anàlisi profunda i exclusiva de l'actual edició de 'Supervivientes' a Telecinco.

Recordem que, el passat diumenge 9 de març, 'Socialité' va caure en audiències a un 7,9% de share i 583.000 espectadors. Aquesta dada va suposar que el format estigués 3,3 punts de quota de pantalla per sota de la mitjana de Telecinco, que va liderar amb un 11,2%. 'Socialité', que va congregar més de 2M d'espectadors únics, va pujar lleugerament al 8,2% en el públic entre 25 i 44 anys.