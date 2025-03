Emma García s'emociona en acomiadar en directe un membre molt estimat de 'Fiesta'

L'emissió d'aquest diumenge 16 de març de 'Fiesta' ha estat especialment commovedora per a Emma García. La presentadora va haver d'acomiadar-se d'una integrant molt apreciada per tot l'equip. Emma García no va poder evitar mostrar la seva emoció, com ja ha passat en altres comiats de 'Fiesta' el cap de setmana.

Al llarg de les més de cinc hores que dura l'espai vespertí de Telecinco, la presentadora va passar per diferents registres. Des de l'anàlisi de l'última hora de 'Supervivientes', fins a comentar la ruptura de Jessica Bueno i Luitingo. A més, el plató va comptar amb la presència de Rosa López, que va acudir per presentar el seu nou treball discogràfic.

Quan el programa estava a punt de finalitzar i donar pas a Informatius Telecinco amb María Casado, Emma García va sorprendre tothom en donar la benvinguda a la seva companya Cecilia per a una última notícia. No obstant això, se tractava d'una estratègia per acomiadar-se d'ella, ja que Cecilia deixa 'Fiesta' per un motiu important.

| Mediaset

"He de dir-vos que la nostra companya Cecilia ha decidit anar-se'n a la seva terra amb els seus pares a treballar allà. Et trobarem molt a faltar. Vull dir-te que l'equip de 'Fiesta' t'estima moltíssim, que hem treballat junts fenomenal i que et mereixes que et vagi molt bé", va expressar Emma García en directe, visiblement emocionada.

Per la seva banda, Cecilia, amb llàgrimes als ulls, va agrair les paraules de la presentadora. "Sempre serem aquí per a tu. Gaudeix-ho. Aquest aplaudiment és per a tu. Et trobarem a faltar, gràcies per la teva professionalitat i el teu afecte. Ens fa molta pena", va concloure Emma García, deixant clar una vegada més que l'equip de 'Fiesta' és una gran família.

En audiències, aquest diumenge 16 de març, 'Fiesta' no ha destacat en audiències. El programa d'Emma García a Telecinco va ser segona opció de la seva franja, per sota de La 1, amb un just 9,3% de quota de pantalla i 927.000 seguidors de mitjana. A més, 4.354.000 espectadors únics van connectar amb 'Fiesta' en algun moment al llarg de les seves cinc hores d'emissió.