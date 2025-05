Antonia San Juan es confessa per sorpresa sobre la seva sortida de 'La que se avecina'

Durant el seu pas per 'La Revuelta' per parlar de la seva nova pel·lícula, Antonia San Juan no va poder evitar enfrontar-se a una de les preguntes més recurrents en la seva trajectòria: per què va abandonar La que se avecina?. Encara que l'actriu va deixar la ficció després de la sisena temporada, durant anys han circulat versions contradictòries sobre els motius reals de la seva marxa.

Va ser el mateix David Broncano a 'La Revuelta' qui va posar el tema sobre la taula després d'explicar que l'havia vista recentment en un capítol de la sèrie. La resposta de San Juan no va deixar lloc a dubtes: "Sempre queda millor dir que me'n vaig anar per diners, però que va. Em pagaven de puta mare i eren puntuals. És mentida que me n'anés perquè em pagaven malament. Em pagaven increïble. Avui dia, no et paguen aquests sous".

D'aquesta manera, Antonia San Juan va deixar entreveure que hi havia altres factors més complexos, lligats a l'ambient de la feina, però va preferir no aprofundir. "A 'La que se avecina' hi havia coses, que mai les he parlat, ni les parlaré. A toro passat, jo no vull conflictuar-me amb res. A la meva edat, vull tenir una vida tranquil·la, sana i no vull conflictes", va explicar, deixant clara la seva intenció de passar pàgina sense obrir ferides.

| RTVE

Antonia San Juan també va deixar clar que la decisió no es va deure a tensions amb els creadors de 'La que se avecina'. "No va ser per diners, la relació amb Laura i amb Alberto era excepcional", va subratllar. I va matisar que la seva marxa es va produir en un moment en què tenia altres projectes: "Si no hagués tingut una altra cosa, hauria hagut de menjar-me una situació que a mi no m'agradava".

Durant l'entrevista, 'La Revuelta' va rescatar un antic titular en què s'atribuïa a l'actriu una afirmació en sentit contrari. Lluny d'esquivar la contradicció, Antonia San Juan va ser rotunda: "Això és mentida, si hagués estat per diners, ho diria. L'altre dia, vaig dir en una entrevista que, si el projecte m'agrada i no em paguen bé, no hi vaig. Jo ara vull viure com una rica hereva. Jo m'he passat la vida currant i seguiré treballant, però vull guanyar pasta".