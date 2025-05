'Tardear' anuncia el seu contingut inesperat contra l'estrena de 'La Família de la Tele'

La guerra per l'audiència vespertina s'intensifica i Telecinco no pensa quedar-se de braços plegats. Aquest dilluns 5 de maig, TVE estrenarà finalment 'La Familia de la Tele', el seu nou magazín vespertí, després de diversos retards que han mantingut el públic en suspens. Mentre a La 1 ultimen detalls, a Mediaset ja han activat el seu contraatac de la mà de 'Tardear'.

El programa conduït per Frank Blanco i Verónica Dulanto també traurà les seves grans cartes per plantar cara al debut del nou projecte dels seus antics companys de 'Sálvame' a La 1. Entre elles, entrevistes esperades, confessions controvertides i una bona dosi d'espectacle.

La presència de Terelu Campos, inicialment prevista per fa dues setmanes, va ser un dels moviments estratègics posposats per 'Tardear'. La col·laboradora tenia previst respondre a les crítiques que l'acusen d'haver estat "superba i altiva" en el seu pas per Telemadrid. La seva visita s'ha programat per al pròxim dimarts 6 de maig, com la principal arma de 'Tardear' per al segon dia de 'La Familia de la Tele'.

| Mediaset

Un altre dels continguts de la setmana serà l'entrevista a Paola Olmedo, ex parella de José María Almoguera. Aquesta estava prevista originalment per al passat dilluns, però es va veure interrompuda per l'apagada tècnica que va afectar el programa. Ara, el seu testimoni es converteix en un plat fort per competir directament amb 'La Familia de la Tele'.

No obstant això, la carta més inesperada amb la qual jugarà 'Tardear' aquest dilluns és la de Cristina Tárrega. La periodista torna al focus mediàtic disposada a desmentir els rumors que la vinculen amb pràctiques esotèriques, concretament amb "congelar" persones per perjudicar-les.

Per abordar l'assumpte amb humor i sense perdre l'atractiu televisiu, Cristina Tárrega no estarà sola, ja que l'acompanyarà Belén Rodríguez. En la promoció llançada per Telecinco se les pot veure juntes dins d'un congelador. "Què fem en un congelador amb el fred que fa? He dit vint mil vegades que jo mai he congelat ningú", afirma Cristina Tárrega. Al que Rodríguez replica: "Però de debò que no saps congelar? No et preocupis perquè jo t'ensenyaré".

L'escena culmina amb Luis Pliego irrompent per posar a prova la col·laboradora. "El pròxim dilluns t'ensenyo a congelar, porta't paper i boli", remata Belén Rodríguez a 'Tardear'.