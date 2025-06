Telecinco anuncia la notícia menys esperada sobre 'Hi ha una cosa que et vull dir'

Males notícies per als seguidors de 'Hay una cosa que et vull dir'. Després de la cancel·lació de l’emissió la setmana passada a causa del futbol, el programa presentat per Jorge Javier Vázquez torna aquest dissabte 7 de juny. Tanmateix, es tracta de la darrera entrega de la temporada, ja que 'Hay una cosa que et vull dir' s’acomiada inesperadament de Telecinco.

Cal destacar que 'Hay una cosa que et vull dir' ha aconseguit bones audiències la nit de dissabte. En la seva darrera entrega va ser la segona opció, per sota de 'La Voz Kids', amb un bon 10,9% i 819.000 fidels. De fet, hi havia menys entregues gravades, però Telecinco va renovar el format per allargar-ne l’emissió fins aquest 7 de juny. Tanmateix, Telecinco ha decidit posar fi ara a la temporada, tot i que, tenint en compte els resultats, previsiblement tornarà el proper curs.

En aquesta darrera entrega, Maxi Iglesias, protagonista de la nova sèrie de Telecinco 'Ella, maldita alma', acudirà al plató per intervenir en una de les històries del programa. Serà còmplice de Marta, que vol animar la seva filla Laura a tirar endavant amb el seu procés de recuperació després d’un accident de trànsit, aconseguint que conegui el seu admirat actor. 'Hay una cosa que et vull dir' també comptarà amb Mercedes, una mare que vol recuperar la relació amb el seu fill Francesc, a qui no veu des de fa set anys.

| Mediaset

Jorge Javier Vázquez també rebrà Samuel, un home que anhela conèixer el seu pare biològic. Després de la recent mort de la seva mare, va descobrir uns documents que apunten que la seva progenitora podria haver mantingut una relació sentimental amb un altre home. També hi participarà Rocío, una dona que pretén recuperar la seva amistat amb Andrea i saber el motiu pel qual s’ha distanciat d’ella.

A més, el duet Nebulossa, que va representar Espanya l’any passat a Eurovisió, oferirà la seva ajuda a Isabel. És una dona que vol agrair al seu germà Salva la tasca de cuidar el pare de tots dos durant la seva greu malaltia i encoratjar-lo a reprendre el seu somni de dedicar-se professionalment a la música. Finalment, els espectadors coneixeran l’Anaïs, una jove que vol que els seus avis Dolores i Cristóbal, immersos en la tristesa per la mort del seu fill, recuperin l’alegria de viure.