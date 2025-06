Jesús Calleja fa el salt definitivament a Telecinco amb 'Volant vaig, volant vinc'

Jesús Calleja s'aparta una vegada més de Cuatro per saltar a Telecinco. Després dels bons resultats d''Universo Calleja', que va liderar en tres de les seves sis entregues, l'aventurer torna aquest estiu al canal principal de Mediaset. Ho fa amb un spin-off de 'Volando Voy', tal com el grup va anunciar al març, el títol del qual és 'Volando voy, volando vengo'.

Jesús Calleja tornarà de nou a les pantalles amb les seves frenètiques missions de la mà del seu ja mític helicòpter. A 'Volando voy, volando vengo' donarà visibilitat al món rural, a més de dur a terme importants missions per millorar la vida dels seus protagonistes. No hi ha grans diferències respecte al format original, tot i que Jesús Calleja avança en l'avançament que seran "missions més ambicioses".

Recordem que 'Volando Voy' és un dels clàssics de Cuatro, amb deu temporades a l'esquena des de la seva estrena el 2015. L'última, emesa fa tan sols uns mesos, a la tardor de 2024, va fer un 6,6% i 510.000 espectadors la nit de dimecres. La seva temporada més vista, a més, va ser la tercera, emesa el 2017, que va pujar a un magnífic 8,8% i 1.629.000 fidels en les seves vuit entregues.

| Mediaset

Per tant, 'Volando Voy, volando vengo' amb Jesús Calleja serà una de les apostes d'estiu de Telecinco. La cadena també anuncia altres dos formats d'entreteniment: 'El Gran Show' amb Dani Martínez i el concurs 'Todos por ti' presentat per Carlos Sobera. Aquests formats agafaran previsiblement el relleu de les tres nits de 'Supervivientes', el final del qual està previst per a la setmana vinent.

Amb aquest moviment, Telecinco confirma el salt de Jesús Calleja a Telecinco després d''Universo Calleja'. L'espai va aconseguir un correcte 11,9% i 958.000 espectadors de mitjana, liderant en tres de les seves sis entregues la nit de dimecres, amb la seva estrena marcant un magnífic 14,1% de quota. Amb el salt a Telecinco dels dos mítics programes de Jesús Calleja, 'Planeta Calleja' i 'Volando Voy', Cuatro també deixa espai a altres projectes en les seves dues nits lliures, la de dilluns i dimecres, tenint en compte les apostes fixes durant tot l'any de 'Código 10' els dimarts i 'Horizonte' els dijous, juntament amb 'Cuarto Milenio' els diumenges.