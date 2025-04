Telecinco cancel·la per sorpresa l'emissió de 'Tardear', que ja té substitut

Telecinco ha decidit modificar la seva programació amb motiu de la Setmana Santa, i un dels canvis més significatius afecta directament 'Tardear'. El magazín vespertí presentat per Verónica Dulanto i Frank Blanco serà retirat durant els festius del dijous 17 i divendres 18 d'abril. Es tracta d'una maniobra que també deixa fora 'El Diario de Jorge' i 'Reacción en Cadena'.

En lloc de la seva graella habitual, Telecinco apostarà per una nova edició de 'Fiesta', que ocuparà tota la franja de tarda. Per tant, com si d'un dissabte o diumenge es tractés, Emma García i el seu equip ocuparà tota la franja de 16h a 20h. D'aquesta manera, aquest dijous i divendres, 'Fiesta' es quedarà la franja de 'Tardear', 'El Diario de Jorge' i 'Reacción en Cadena'.

Aquest moviment de Mediaset posa de manifest la seva aposta per 'Fiesta', tot i que el format no travessa el seu millor moment, marcant un 7,6% de share el diumenge. La decisió, a més, resulta especialment cridanera perquè arriba en un moment correcte per 'Tardear', que no pot contra 'Sueños de Libertad', però sí contra en coincidència amb 'Y ahora Sonsoles'. A això s'hi suma el bon rendiment de 'El Diario de Jorge', que viu un dels seus millors moments.

| Mediaset

El matí, però, no patirà alteracions aquest dijous. 'La mirada crítica', 'El Programa de Ana Rosa' i 'Vamos a ver' s'han emès amb normalitat. Una estratègia que busca competir amb l'especial de 'La Hora de La 1', que cobrirà esdeveniments religiosos destacats, i amb 'Espejo Público' d'Antena 3.

Amb aquesta reorganització, Telecinco permetrà que una única productora, Unicorn Content, factoria d'Ana Rosa Quintana, prengui les regnes de més de la meitat del contingut diari de la cadena. La productora oferirà fins a dotze hores en directe des de les 8:00h fins a les 15:00h pel matí i des de les 16:00h fins a les 21:00h en la franja vespertina. A la nit, aquest dijous, es mantindrà la gala de 'Supervivientes' amb Jorge Javier Vázquez, encara que l'endemà hi haurà un refregit de 'De Viernes'.