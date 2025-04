Les audiències donen la pitjor notícia a Emma García sobre el futur del seu 'Fiesta'

Males notícies per a Emma García després de les audiències d'aquest diumenge 13 d'abril.El programa de Telecinco continua sense aconseguir atrapar els espectadors del cap de setmana. De fet, mentre la majoria dels programes de la graella diària del canal de Mediaset han aconseguit millorar els seus registres, 'Fiesta' continua estancat en les seves males audiències.

D'aquesta manera, 'Fiesta' ha caigut aquest diumenge 13 d'abril a un pobre 7,6% de quota de pantalla juntament amb 686.000 espectadors. El programa està 2,5 punts per sota de la mitjana diària de Telecinco, que ha liderat amb un correcte 10,1% de share. No obstant això, 3.932.000 d'espectadors únics van passar al llarg de les cinc hores d'emissió de 'Fiesta' a la tarda de Telecinco.

Igualment, malgrat aquest resultat, 'Fiesta' ha estat la segona opció de la seva franja des de Telecinco. Al llarg de tota la tarda, tan sols la primera pel·lícula del 'Multicine' d'Antena 3 ha superat el doble dígit amb un 11,1% i 1.032.000 a la sobretaula. També ha liderat el canal d'Atresmedia amb el seu segon Multicine, però ja baixant a un 8,4% de quota i 719.000 fidels. Ja a última hora, 'Aquí la Tierra' amb Quico Taronjí ha liderat la seva franja des de La 1 amb un correcte 9,8% i 959.000 seguidors.

| Telecinco

Malgrat aquest resultat, de moment no sembla que 'Fiesta' corri perill a la graella de Telecinco. No obstant això, tenint en compte els moviments a Mediaset, tampoc sorprendria algun canvi inesperat de la nova directiva del grup. Cal destacar que el dissabte va funcionar millor, malgrat continuar per sota del doble dígit amb un 9,5% i 813.000.

Quant a la resta de resultats del dia, 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha estat l'única alegria de Telecinco, liderant en audiències el prime time amb un estupend 17,6% i 1.454.000 espectadors. Al migdia, 'Socialité' amb María Verdoy i Antonio Santana també ha punxat amb un escuet 8% i 515.000 fidels. Quant als blocs informatius, tant Informatius Telecinco 15h (8,5% i 779.000) com Informatius Telecinco 21h (9,8% i 1.062.000) han estat tercera opció.