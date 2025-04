'Maestros de la Costura Celebrity' no sorprèn i fa guanyadora Pilar Rubio

La primera edició amb famosos de 'Maestros de la Costura' ja té guanyadora. Pilar Rubio es va imposar en la gran final emesa el dimecres 16 d'abril, alçant-se amb el trofeu del maniquí de vidre en una nit carregada d'emoció.

El desenllaç del talent show de TVE va oferir un tancament vibrant amb un duel final entre Pilar Rubio i l'artista drag Carmen Farala. Ambdues finalistes van estar acompanyades per familiars i amics, entre ells Sergio Ramos, en una gala marcada per l'emoció i la complicitat entre les concursants.

Per a la prova definitiva, 'Maestros de la Costura Celebrity' va retre homenatge al dissenyador italià Roberto Cavalli, mort recentment, i va comptar amb la participació especial de la model i presentadora Nieves Álvarez. La tasca no era senzilla: dissenyar un vestit de gala digne de la catifa vermella per a la model Marta Aguilar. Creativitat, estil i un enfocament personal van ser clau per destacar en aquest repte.

Pilar Rubio va apostar per una proposta conceptual que va captivar el jurat: un vestit que parlava de la dona real, de la seva vulnerabilitat i la seva força. "En la meva professió m'he vist moltes vegades en una catifa vermella, però crec que la nostra millor versió és quan arribem a casa. El vestit de gala ens el traiem i apareix el que realment som, quan estem nues", va explicar la guanyadora. "Som brillantor, força. No hem d'oblidar que és d'això que hem de fer gala", va afegir.

| RTVE

El jurat, format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Palomo Spain, no ho va tenir fàcil. Finalment, es van inclinar pel disseny de Pilar Rubio, una decisió que va confirmar el que Caprile ja intuïa des de l'inici del programa: "Des del primer dia, et vaig adjudicar el títol d'avantatjada de la classe".

Després de conèixer-se la victòria, Pilar Rubio no va poder evitar les llàgrimes: "És increïble, supera tot el que hauria imaginat en la meva vida". La guanyadora també va tenir paraules d'afecte per a la seva companya de duel: "Amb els meus familiars, amb els meus companys i la meva estimada Carmen també. Havíem dit que, guanyés una o altra, estaríem igual de felices perquè ens estimem molt, ens respectem i admirem".

Com a colofó a la seva victòria, Pilar Rubio va decidir donar els 50.000 euros del premi a l'associació Debra, dedicada a donar suport a persones afectades per la malaltia coneguda com 'pell de papallona'. "No tenen molt suport perquè, sent una malaltia rara, no s'inverteix en investigació i necessiten moltíssim per a aquests cures", va explicar.