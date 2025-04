Telecinco cancel·la l'emissió de 'De Viernes' aquesta setmana per un motiu de pes

Aquesta setmana, els espectadors de 'De Viernes' no trobaran el format de Telecinco en la seva versió habitual. La cadena ha decidit alterar la seva graella amb motiu del Divendres Sant i oferirà un programa especial en lloc de la seva tradicional entrega en directe. En lloc de noves entrevistes i continguts inèdits, els espectadors podran visionar un recopilatori amb alguns dels moments més destacats que ha deixat l'espai en el que va de temporada.

La decisió respon a una estratègia habitual en aquestes dates, en les quals moltes cadenes opten per continguts especials o resums dels seus formats estrella. En aquesta línia, Antena 3 també ha optat per no emetre una nova gala de 'Tu cara me suena' aquesta setmana. Igual que 'De Viernes', el talent show oferirà un programa amb els moments més recordats de la seva actual edició.

Més enllà del refregit de 'Tu Cara Me Suena', l'especial de 'De Viernes' s'enfrontarà a la pel·lícula "Sonrisas y lágrimas" a La 1. Per la seva banda, Cuatro apostarà pel biopic musical "Bohemian Rhapsody", dins del seu contenidor 'El Blockbuster'. Finalment, laSexta recorrerà a reposicions de 'laSexta Columna' i 'Equipo de Investigación'.

| Telecinco

Des de la seva estrena al novembre de 2023, 'De Viernes' ha mantingut un ritme constant d'emissió, consolidant-se com una de les apostes més fermes de la cadena per a la cinquena nit de la setmana. La pausa, encara que breu, permetrà a l'equip i als seus presentadors, Santi Acosta i Beatriz Archidona, prendre un respir després de diversos mesos sense descans.

Aquesta interrupció afecta també un dels retorns més esperats de la temporada: el de Gloria Camila a un plató de Telecinco. La seva reaparició, després de tres anys allunyada del focus mediàtic després del seu pas per 'Pesadilla en El Paraíso', estava prevista per a aquesta entrega. En el programa anterior, va protagonitzar el que es va anomenar scoop de la setmana amb unes declaracions que van generar una gran expectació.

No obstant això, la continuació d'aquest relat a 'De Viernes' haurà d'esperar. La seva resposta a les paraules que li van dedicar recentment Kiko Jiménez i Ana María Aldón a Fiesta no arribarà fins la setmana vinent.