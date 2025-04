Jano Mecha paralitza 'El Programa de Ana Rosa' després de l'estafa patida per un reporter

La ciberdelinqüència no dona treva, i aquesta vegada ha esquitxat directament l'equip de 'El Programa de Ana Rosa'. El programa matinal de Telecinco ha compartit aquest dijous un episodi preocupant que va afectar personalment un dels seus reporters. Es tracta de Raúl Valls, que va ser víctima d'un intent d'estafa a través de WhatsApp.

El periodista va relatar el que va passar en una connexió en directe, juntament amb Jano Mecha i Manu Marlasca. "Vaig rebre un WhatsApp d'una companya periodista, d'un famós festival de música. I em demanava que votés per a una neboda seva en un concurs. Ho vaig veure estrany, però vaig entrar, jo no vaig votar ni res, simplement va ser mirar i vaig dir: això ho esborro. Això va ser abans-d'ahir", explicava Raúl Valls a 'El Programa de Ana Rosa'.

Encara que no va arribar a interactuar amb la pàgina a la qual el redirigia l'enllaç, el dany ja estava fet. En les hores següents, el seu telèfon va començar a comportar-se de manera estranya i els seus contactes van començar a rebre missatges sospitosos enviats suposadament per ell.

| Mediaset

"Em trucava tothom dient-me que m'havien hackejat el mòbil, que què estava passant, la gent del meu voltant també, tota la redacció trucant", relatava en ple directe. Per frenar la situació, va decidir publicar un avís al seu perfil d'Instagram i evitar així que més persones poguessin caure en l'engany.

"Van hackejar el teu telèfon mòbil a partir d'un enllaç que era maligne", resumia Jano Mecha, al que Raúl Valls assentia amb una revelació encara més inquietant: "Van entrar per l'enllaç de la votació. A més, ells estaven parlant (amb els contactes). No és que només entressin i enviessin el missatge, és que ells parlaven i al mateix temps jo no veia res".

El frau tenia un objectiu econòmic molt concret: els ciberdelinqüents sol·licitaven als seus contactes que enviessin 450 euros a través de Bizum. No obstant això, el número al qual s'havia de transferir els diners no era el de Raúl Valls, sinó un altre completament aliè, cosa que confirmava la suplantació d'identitat.

"No em va arribar cap bizum de ningú ni res afortunadament. Pel que sé, ningú ha picat en això", assegurava el periodista després d'actuar amb rapidesa. Un contacte seu expert en delictes informàtics el va ajudar a controlar la situació i orientar els passos a seguir. "Si em reclamen els diners, el primer que han de fer és denunciar-ho i donar el número d'atestat perquè ho puguin relacionar", van assenyalar en directe per concloure el tema.