Les inesperades paraules d'Isabel Rábago després de fitxar per 'Y ahora Sonsoles'

El dilluns 5 de maig va marcar un punt d'inflexió en la trajectòria televisiva d'Isabel Rábago. La seva reaparició com a nova col·laboradora de 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3 ha estat del més inesperat. Sobretot després de la seva inesperada sortida de Telecinco el passat mes de desembre.

El moment de la seva presentació va ser tot un gest al passat i al present. Sonsoles Ónega, que va ser companya d'Isabel Rábago en formats de Telecinco, no va amagar la seva alegria en anunciar la incorporació: "Què veuen els meus ulls! Benvinguda, estimada, feu-la ja vostra perquè és nostra!", va proclamar entre víctors del plató. Amb aquesta frase segellava un retrobament professional carregat d'emoció després de les seves anteriors col·laboracions a Ya es mediodía i Ya son las ocho.

Després de 'Y ahora Sonsoles', Isabel Rábago va compartir les seves primeres impressions després del directe: "Ja sóc a casa. Avui ha estat un dia de moltíssimes emocions. Estic immensament feliç. Ha estat arribar a Antena 3 i m'he trobat com a casa. Des de recepció, maquillatge, pels passadissos, amb l'equip de Y ahora Sonsoles, càmeres… No tinc paraules. I trobar-me amb Sonsoles ha estat meravellós, i amb tot l'equipàs".

[IMAGE]{999624}[/IMAGE]

A més, va voler posar en valor l'afecte del públic i la importància d'aquest retorn en un moment clau per a ella: "Agradeixo cadascun dels missatges que m'envieu. Tinc el telèfon ple de missatges de tant d'afecte. He tornat quan havia de tornar. Començo una nova etapa, començo una nova vida i estic feliç".

"Seguiré amb l'advocacia, per descomptat, però no sabeu com de pletòrica estic. M'ho he passat molt bé. Estic immensament feliç", afegia Isabel Rábago per als seguidors.

Conscient que no tots els retorns són iguals, Isabel Rábago va tancar la seva intervenció amb una frase que resumeix el seu sentir. "Vull fer aquest vídeo per agrair-vos tots els missatges que rebo a través de xarxes i que tot passa per alguna cosa. Un petó enorme, gràcies", concloïa la periodista.