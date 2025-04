Ion Aramendi sorprèn amb un gest a 'Pasapalabra' en plena caiguda d'audiències

Des de la sortida dels Mozos de Arousa, 'Reacció en Cadena' travessa la seva etapa més delicada. L'icònic trio gallec, que durant més d'un any va ser sinònim d'èxit per a Telecinco, va abandonar el concurs fa ja més de quatre mesos amb un esperat bote de 2,6 milions d'euros.

Des que se'n van anar, el programa diari només aconsegueix un 7 o 8% de quota de pantalla de forma regular. I és rar el dia que supera la barrera del 9%. En una entrevista recent a Mundo Deportivo, el presentador s'ha pronunciat davant aquesta crisi. "És normal en aquest tipus de concursos, en un programa diari, que l'audiència hagi baixat amb la seva sortida. Al final, la gent fidelitza molt amb un concursant que és tan potent i tan interessant com són els Mozos de Arousa", va declarar el conductor.

Malgrat aquesta davallada d'espectadors, Ion Aramendi no ha dubtat a fer un inesperat gest al seu fidel competidor. Ho ha fet en el programa d'ahir dimarts, 15 d'abril, en la prova de 'Una porta a l'altra' on els concursants han d'endevinar paraules relacionades per completar una cadena. Justament una paraula de l'extrem era rosco.

| Mediaset

Quan els concursants han endevinat la paraula relacionada amb rosco, zero, el presentador ha donat la seva corresponent explicació i ha aprofitat per recordar-se de 'Pasapalabra' i Roberto Leal. "Aprofitem per saludar els nostres companys de franja i als nostres amics i amigues de Pasapalabra i el seu gran rosco!"

"Un petó per a Roberto Leal i els seus! Que estem aquí juntets i són companys i, a més, ho fan fenomenal! Avui el rosco és un roscazo", va continuar el conductor de 'Reacció en cadena'. Un record o gest que sorprèn a causa dels baixos números d'audiència que la cadena aconsegueix cada dia.

De moment, el futur del programa està en l'aire. Mediaset va renovar 'Reacció en cadena' el passat mes de febrer per altres 65 entregues, que el situarien al juny. Després d'aquesta data, no se sap què succeirà, però tot sembla indicar que es deixarà d'emetre si les audiències continuen a la baixa.