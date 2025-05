A quina hora comença avui 'La Família de la Tele' i per què s'ha endarrerit?

'La Família de la Tele' pateix un canvi d'horari en el seu tercer dia en emissió. Aquest dimecres 7 de maig comença el conclave per elegir el nou pontífex, després de la mort el passat 21 d'abril del papa Francesc. És per això que La 1 ha alterat la seva programació, cancel·lant l'emissió del primer bloc de 'La Família de la Tele', que habitualment s'emet de 15:50h a 16:50h.

Per tant, a la sobretaula, La 1 emetrà 'Especial apertura del conclave', presentat per Alejandra Herranz i Marta Carazo des de Roma. L'especial s'emetrà des de les 15:55h fins al tancament de les portes de la Capella Sixtina, al voltant de les 17:30h, per la qual cosa tampoc hi haurà 'Valle Salvaje' aquest dimecres.

Juntament amb les presentadores, per desgranar totes les claus de l'elecció, hi serà la corresponsal de TVE a Roma, Begoña Alegría. També hi participaran les enviades especials Raquel González, Silvia Guerra, Elena Rubio, Sagrario Ruiz de Apodaca i Marina Ribel.

| RTVE

D'aquesta manera, al voltant de les 17:30h, arrencarà 'La Família de la Tele', però només amb un avanç de 10 minuts a La 1 i seguirà a RTVE Play com habitualment. A les 17:40h està previst que comenci 'La Promesa' amb un nou capítol. Per tant, sobre les 18:40h, tornarà 'La Família de la Tele' amb el seu habitual segon bloc a La 1, fins a les 20:30h.

Amb aquest moviment, només per un dia, els espectadors es queden sense una hora i mitja de contingut de 'La Família de la Tele'. L'espai de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua acaba d'arribar a La 1 amb crítiques molt diferents.

Recordem que 'La Família de la Tele' no està aconseguint destacar en audiències. En el seu segon dia, aquest dimarts 6 de maig, en el seu primer tram es va mantenir al marcar un 8,7% i 765.000 seguidors. No obstant això, va caure 1,7 punts en el seu segon bloc fins a un escuet 7,4% i 546.000 fidels. De fet, en el seu segon tram 'La Família de la Tele' va ser quarta per sota de laSexta (8,2%), cinquena comptant les autonòmiques (8,7%).