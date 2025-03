Telecinco presenta 'La Favorita 1922', la seva nova sèrie del creador de 'La Promesa'

Queden dies perquè 'La Favorita 1922', la seva nova sèrie d'època, debuti a Telecinco. La cadena estrenarà aquesta ficció, amb dues dones decidides a deixar enrere un passat perillós i amenaçant, el pròxim dilluns 17 de març, com a relleu de 'La Isla de las Tentaciones'. El punt de partida de la sèrie és quan troben una oportunitat per donar un gir a les seves vides: obrir un preuat restaurant al Madrid dels anys 20.

Està protagonitzada per Verónica Sánchez ('Sky Rojo') en el paper d'Elena de Valmonte, una aristòcrata avançada al seu temps. El segon protagonista és Luis Fernández ('Desaparecidos: La Serie') com a Julio, el propietari del local. Des de TVeo hem assistit a la roda de premsa de la sèrie per conèixer una mica més abans de l'estrena aquest dilluns a les 23:00 de la nit.

'La Favorita 1922' és la primera sèrie que ha produït Mediaset amb Bambú Producciones. Per això, "aquesta sèrie ha estat com un part. Un equip impressionant que compta amb la precisió d'un rellotge suís i una força aclaparadora", ha començat assenyalant Ghislain Barrois, director de la Divisió de Cinema, Ficció, Drets i Distribució de Mediaset Espanya.

| Mediaset

"És la primera sèrie del nou gir que ha donat la ficció de Mediaset des de l'arribada d'Alessandro Salem. Sí que és veritat que es tracta d'un gir lleuger, però la ficció continua formant part de l'ADN de Mediaset", ha afegit.

I és que vivim en uns anys en què es produeixen molts formats arreu i cal "reduir el consum triant moltíssim les històries que volem explicar". A més, Ghislain Barrois ha revelat que el model de la cadena per aconseguir l'èxit és "triar bé les històries, la productora i donar-li una promoció. Ja que en aquest moment. El complicat no és produir sèries, sinó donar-les a conèixer després".

Per tant, Telecinco continua apostant per la televisió oberta amb una sèrie de ficció que va sorgir "17 anys abans" en les ments dels creadors i que "està inspirada en la marquesa de Parabere", ha expressat Ramón Campos, cocreador i productor de 'La Favorita 1922' i CEO de Bambú Producciones.

| Mediaset

Així, 'La Favorita 1922' "és una sèrie de dones valentes i fortes que decideixen agafar el seu destí i fer-lo seu i que no estan disposades a renunciar als seus somnis", ha apuntat Josep Cister, productor executiu.

Es situa en els anys 20, "una època en què somiar estava prohibit per a les dones". Tot l'equip ha assegurat que és un projecte per gaudir, riure i emocionar-se, però que aquestes sèries d'època conviden a la reflexió. "Permeten maximitzar els sentiments i posar un retrovisor al nostre costat i veure com hem canviat com a societat", ha recalcat Josep Cister.

| Mediaset

A més, ha volgut posar en valor la família que han creat durant nou intensos mesos de rodatge. "Aquesta sèrie ha estat un regal des del minut u" i no ha dubtat a elogiar els protagonistes. Destacant Verónica Sánchez com "la capitana d'aquest vaixell amb un cor incansable" i a Andrea Duro i Luis Fernández com a actors que sorprendran al públic amb els seus personatges.

Als protagonistes, Verónica Sánchez i Luis Fernández, els acompanya també un elenc que reuneix Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol, Fernando Cayo, Joel Sánchez, Javier Lago, Manuel de Andrés i Ángela Vega, entre altres intèrprets.

Així és la trama de 'La Favorita 1992'

A Sevilla el 1922, la marquesa Elena de Valmonte, una dona culta i de posició privilegiada, passa hores als fogons juntament amb el servei abocant la seva energia en la seva gran passió, cuinar. No obstant això, se sent atrapada en un matrimoni infeliç amb Adolfo, el seu autoritari marit que la menysprea a la menor ocasió. Anhela portar una altra vida.

Una nit, després d'oferir un dels seus famosos sopars al seu palauet, Elena i Cecilia, la seva fidel donzella, es veuen embolicades en un desafortunat incident que canviarà les seves vides per sempre. Convertides en fugitives, arriben a Madrid i es refugien en el local d'un restaurant tancat fa anys. Després de recórrer els seus fogons, Elena es planteja reobrir-lo i convertir-lo en un dels millors de la ciutat.

| Mediaset

En el seu afany per aconseguir el seu somni, contacta amb Julio, el propietari de l'establiment, que li lloga el restaurant sense informar-la de la lletra petita. Decidides, Elena i Cecilia emprenen la recerca de l'equip entre les millors cuineres i criades del país. Escullen Ana Ferrer com a cap de sala; Lourdes Mendieta com a cuinera; i Rosa com a pastissera.

Il·lusionades amb la nova oportunitat que els brinda la vida, les cinc dones reobren el restaurant amb el nom de 'La Favorita Bistró'. Entre guisats i receptes donaran el millor de si mateixes, compartiran secrets, coneixeran l'amor i descobriran que cal molt més que talent i ganes per mantenir el restaurant a flotació. Perquè potser els problemes no han acabat, sinó que no han fet més que començar...