'TardeAR' inicia una nova etapa amb dues noves col·laboradores que donaran que parlar

'TardeAR' ha arrencat una nova etapa a Telecinco després de la sortida d'Ana Rosa Quintana al matí. Verónica Dulanto i Frank Blanco són els encarregats de posar-se al capdavant de la franja vespertina de Telecinco a partir d'aquest 3 de febrer. De fet, 'TardeAR' ha arrencat etapa amb dos nous fitxatges que donaran molt que parlar.

"Molt bona tarda, aquí i ara arranquem aquest nou 'TardeAR', que porta nova noia a l'oficina. Verónica Dulanto, quina alegria", arrencava Frank Blanco, que donava pas a la seva companya: "Hola, què tal? Com estan? Benvinguts a 'TardeAR' en aquesta nova era. Per cert, tenim dues col·laboradores noves: Ágatha Ruiz de la Prada i Paca la Piraña".

D'aquesta manera, després del salt de diversos col·laboradors de 'TardeAR' a 'El Programa de Ana Rosa', Ágatha Ruiz de la Prada i Paca la Piraña s'incorporen a l'equip. De fet, en aquest primer programa han coincidit amb Cristina Tárrega i Mario Vaquerizo, que es mantenen a la taula VIP.

| Mediaset

No obstant això, Ágatha Ruiz de la Prada ja ha protagonitzat un dels seus primers conflictes, abans ni tan sols de tancar el seu contracte amb 'TardeAR'. "Hem estat suant fins fa deu minuts, ens has tingut en suspens perquè no sabíem si venies o no venies. No et pagaven prou", desvelava Verónica Dulanto als espectadors de Telecinco.

"Tinc una representant que m'ha trucat unes 250 vegades, però porto un regal, que li anava a regalar a aquest tan guapo, però te'l regalaré a tu perquè tu no has estat aquestes dues setmanes aquí", reaccionava la nova col·laboradora. "Ens ha costat tant que no has signat el contracte o ja l'has signat?", li preguntava Frank Blanco a Ágatha Ruiz de la Prada. No obstant això, la nova tertuliana confirmava el seu fitxatge: "Acabo de signar-lo en aquest moment".

Cal destacar que, més enllà d'aquests nous fitxatges, el programa també ha estrenat nova imatge, com a logotip i grafismes. "Avui arrenca el 'TardeAR' més gamberro, Verónica Dulanto i Frank Blanco han okupat el plató", es podia llegir en els grafismes.