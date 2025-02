Una confessió que afecta directament Ana Garcés dona un gir de 180º a 'La Promesa'

Després de les paraules de Jana, personatge d'Ana Garcés, Ricardo confessa alguna cosa que deixa a Pía totalment descol·locada. Aquest dimarts 4 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Cruz era conscient que, si volia saber qui la va trair, ho ha de pagar. María Fernández no va aconseguir res, ja que, per molt que ho intenti, Samuel segueix tancant-se en banda per parlar del petó. Per la seva banda, Àngela va indagar sobre Curro i els motius que el van portar a no parlar-li sobre Martina quan la va veure al ball.

La relació de Pía i Ricardo passava per hores baixes. La donzella va començar a plantejar-se si ha arribat el moment de prendre mesures dràstiques. Dràstica va ser Leocadia amb Lorenzo després d'haver-la besat: si tornava a fer alguna cosa així, hauria d'atendre's a les conseqüències.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', el promès de Martina mostra interès per conèixer tothom. No obstant això, es manté reservat amb Jana, que aclareix les coses amb ell. Alonso li diu a Catalina que no pot donar-li el palau de Cadis, però sí que li dona el de Madrid.

Àngela insisteix a donar un cop de mà al refugi de Samuel, però aquest fa un anunci que els deixa a tots molt sorpresos. Teresa li mostra a Pía l'habitació secreta i aquesta li ho explica a Jana i li mostra les cartes.

Pía, seguint el consell de Jana, personatge d'Ana Garcés, parla amb Ricardo sobre Ana i aquest li confessa alguna cosa que la deixa totalment descol·locada. Cruz li diu a Leocadia que sap que va ser ella qui va pagar al fotògraf per airejar els seus draps bruts. A més, aquesta li confessa que ha vingut a venjar-se d'ella.