Joaquín Prat paralitza les seves vacances a Telecinco i la culpa només és Ana Rosa Quintana

Joaquín Prat ha sorprès aquest dilluns 3 de febrer amb la seva aparició a 'El Programa de Ana Rosa' tot i haver anunciat que estaria de vacances tota aquesta setmana. A les 12:15h, quan finalitzava la primera emissió de la nova etapa de l'espai matinal, el presentador ha fet acte de presència per prendre el relleu d'Ana Rosa Quintana. Una aparició inesperada, tenint en compte que es preveia que Joaquín Prat estigués de vacances aquesta setmana, encara que ha tingut una explicació.

D'aquesta manera, Ana Rosa Quintana ha donat pas a 'Vamos a Ver' amb una afectuosa abraçada a Joaquín Prat, deixant en evidència la bona relació que mantenen. " Com et trobava a faltar, Joaquín. Tinc aquesta sensació que me n'he anat ahir...", deia Ana Rosa Quintana. Amb aquest gest, tots dos han mostrat la seva alegria per tornar a coincidir en pantalla, encara que només hagi estat durant uns instants.

"M'he posat de negre per fer contrast. És com una metàfora, la fitxa de dòmino, íntimament lligades les dues. Així estarem a partir d'ara", ha expressat Joaquín Prat en referència a la seva vestimenta i la de la seva companya, que ha optat per vestir de blanc.

| Mediaset

"Primer, bones vacances, que te les has guanyat", afegia la presentadora: "Has decidit debutar en això de la tele el mateix dia que me'n vaig jo de vacances...", responia Joaquín Prat. "Nosaltres encantats que estiguis de tornada i feliç vida, feliç programa", li desitjava el presentador a Ana Rosa Quintana, que responia agraïda: "Ens veurem més, que això m'agrada molt".

Després d'aquest breu retrobament en antena, Joaquín Prat abandonava el plató de 'Vamos a ver', deixant la seva companya Patricia Pardo al capdavant del programa. "Amb el seu permís, me'n vaig de vacances, les tenia planificades", ha explicat abans d'acomiadar-se. Per tant, Patricia Pardo assumirà en solitari la conducció de 'Vamos a ver' en absència de Joaquín Prat, que serà l'encarregada de recollir demà el relleu d'Ana Rosa Quintana en aquesta nova etapa a Telecinco.