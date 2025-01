Emma García paralitza 'Fiesta' i demana disculpes pel que ha passat al plató

Aquesta setmana, tots els ulls han estat en Ágatha Ruiz de la Prada. Després de la seva polèmica visita a 'Festa' la setmana passada, la dissenyadora ha estat al centre de totes les polèmiques per un comentari desafortunat.

"Estic vivint com una gitana: no tinc cuina, ni llums, ni lavabo...", deia Ágatha Ruiz de la Prada durant l'entrevista de la setmana passada. Ni Emma García ni cap dels col·laboradors de 'Festa' li retreien l'ús d'aquesta expressió, que sí que va ser molt criticada a les xarxes. De fet, personalitats com Lolita Flores o Pitingo ja han expressat la seva decepció amb la dissenyadora espanyola.

Per tot això, Emma García ha volgut aclarir l'incident. Durant l'emissió de 'Festa' d'aquest passat dissabte, la presentadora ha entonat el mea culpa i s'ha disculpat davant l'audiència. "Entenc perfectament el malestar del poble gitano", assegurava, que ha assegurat que no va escoltar l'expressió perquè "estaria parlant amb la directora".

| Mediaset

Els que sí que la van escoltar van ser Omar Suárez i Marisa Martín Blázquez, que asseguren no haver-se atrevit a dir res. "Quina pena que no diguéssiu res, de veritat quina pena", els retreia Emma García. "Jo me'n penedeixo moltíssim", li responia el col·laborador.

"Cal demanar disculpes les vegades que faci falta", s'ha reiterat la basca, molt indignada pel comentari d'Ágatha Ruiz de la Prada. "És el meu deure com a presentadora. Sóc molt rotunda amb aquestes coses, a mi no se m'hagués passat aquest tipus de comentaris perquè em fan mal. Pido mil disculpes", ha assegurat.

La periodista també ha reflexionat sobre l'ús d'expressions racistes i la responsabilitat dels mitjans en no seguir perpetuant-les. "Estic fart d'escoltar expressions com 'treballar com un xinès' o 'vas feta una rumana'", ha afegit Luis Rollán, aclarint que són microracismes contra els quals cal lluitar.

Aquesta no és la primera vegada que Emma García es disculpa. Ja va llançar un comunicat a les xarxes la setmana passada en què es mostrava igual de contundent en condemnar el que va succeir. Per la seva banda, Ágatha Ruiz de la Prada ha acudit a 'De Viernes', on ha revelat que ha arribat a rebre amenaces.