Així ha estat el retorn d'Ana Rosa al matí de Telecinco, contra Pedro Sánchez

Ana Rosa Quintana ja ha estrenat la nova temporada de 'El Programa de Ana Rosa' en el que ha estat el seu retorn als matins. Després de fracassar en la franja vespertina amb 'TardeAR', la periodista ha tornat a la franja que va liderar durant 18 anys. Ho ha fet, a més, amb un inici directe contra Pedro Sánchez en un editorial dedicat a Pedro Sánchez.

D'aquesta manera, ha estat Ana Terradillos la que li ha donat pas: "Jo ja dono el relleu, ja ho saben vostès, a Ana Rosa Quintana, que torna als matins de Telecinco. Estic molt contenta de donar-li una altra vegada els bons dies, Ana Rosa, com estàs?"

"Bons dies, Ana. Contenta estic jo i agraïda que ens deixis totes les notícies damunt de la taula. Et desitjo molta sort avui i anem a per això", deia, mentre enviava un petó a la seva companya de 'La Mirada Crítica'.

| Mediaset

Ha estat llavors quan ha arrencat de nou l'espai matinal: "Aquesta és la temporada número 20 de 'El Programa de Ana Rosa' i gràcies a vostès per seguir aquí. Per a nosaltres és una qüestió de confiança. Precisament, Pedro Sánchez s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança abans d'un mes i mig".

"És el termini que li ha donat Puigdemont, que és qui mana, per guanyar-se la seva confiança cega, per convertir el parlament en el congrés de les temptacions. Si no ho fa, Sánchez haurà de veure davant dels seus ulls com els seus socis de legislatura s'alien entre ells i li són infidels amb altres formacions, però no veuran a Sánchez plorar davant les càmeres perquè, una vegada més, es convertirà en un tentetieso", prosseguia Ana Rosa Quintana.

"Aquella joguina que sempre es balanceja, però que mai no arriba a caure, perquè no importa d'on li arribi el cop, que sempre es posa dret. Encara que per aixecar-se no ha de mirar al mateix lloc. Gràcies al llast que porta a sota, sempre sempre es queda dret", afegia en un editorial que ha durat més de tres minuts contra el President Pedro Sánchez.

| Mediaset

Recordem que 'El Programa de Ana Rosa' pretén analitzar l'actualitat en tots els àmbits i des de diferents punts de vista. Per a això, comptarà amb la presència al plató dels seus principals protagonistes, que seran entrevistats per Ana Rosa Quintana, i oferirà una taula política integrada per analistes i una taula d'actualitat a la qual s'incorpora Manu Marlasca. A més, Jano Mecha s'encarregarà de contextualitzar els temes oferint dades clau i Mario Picazo per abordar les novetats meteorològiques i climatològiques.