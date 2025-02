Gir de 180º en el cas d'Anabel Pantoja després de la seva última decisió que afecta el judici

Anabel Pantoja i David Rodríguez han optat per seguir estratègies legals separades en el marc de la investigació en curs. Així ho ha confirmat aquest dijous Manu Marlasca a 'El programa de Ana Rosa', assegurant que els implicats han decidit portar "defenses separades" com a part de la seva estratègia. Aquesta decisió respon a la intenció de garantir que, en cas que un dels dos resultés imputat, l'altre pugui quedar-se amb la custòdia d'Alma "sense cap problema".

En un altre gir del cas, la jutgessa que ara lidera la investigació ha sol·licitat l'ampliació dels informes mèdics. Segons ha informat la reportera Nuria Chavero a 'El Programa de Ana Rosa', la causa, que investiga "als progenitors com a presumptes responsables d'un delicte de maltractament infantil", ha estat traslladada des dels jutjats de Las Palmas als de San Bartolomé de Tirajana, a Gran Canària.

En compliment de la nova directriu judicial, aquest dimecres la família es va presentar a l'hospital materno-infantil de Gran Canària, on va estar ingressada la menor, per sotmetre Alma a noves proves mèdiques. "Han decidit fer un canvi d'estratègia i veurem si hauran de tornar als jutjats a declarar davant aquesta nova jutgessa", va explicar Chavero.

| Mediaset

Enmig de l'expectació mediàtica, Anabel Pantoja va sortir al matí del dijous 6 de febrer a la porta de casa seva per dirigir-se als mitjans de comunicació. La influencer va expressar el seu desig de reprendre la seva rutina després de més de deu dies sense sortir: "No us he perjudicat en la vostra feina, no vull que em perjudiquéssiu en la meva vida. Faré la meva vida".

"No vull parlar de res més, només donar les gràcies a vosaltres que sou aquí personalment. La meva vida continua i vull sortir amb la petita, que es calma amb els passejos. Estic intentant fer vida, porto uns dies aturada i vull fer vida. Vull estar al meu poble tranquil·la", va declarar davant les càmeres.

Així mateix, Anabel Pantoja es va referir a unes imatges publicades en una revista, assegurant que "no són pactades" i que van ser captades "de lluny" mentre portava en braços la seva filla. "Ara intentaré sortir amb la meva nena, aniré al supermercat i a la farmàcia, que és una cosa íntima. Continuaré amb la meva vida i esperant que tot se solucioni", va afegir.

Respecte al seu estat anímic i l'evolució de la investigació, Anabel Pantoja va afirmar que es troba "bé dins del que hi ha" i va subratllar que no pot fer més declaracions perquè li ho han demanat. "M'han demanat que no entri en la polèmica. La nena està molt bé gràcies a Déu. És bo seguir inventant i omplint revistes i blocs", va concloure.