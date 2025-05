Ningú esperava la propera imitació de Bertín Osborne a 'Tu Cara Me Suena'

La participació de Bertín Osborne en l'actual temporada de 'Tu Cara Me Suena' no està passant desapercebuda. L'artista s'ha convertit en un dels concursants més comentats del talent show d'Antena 3, gràcies a les seves imitacions que oscil·len entre la sorpresa i la polèmica.

El seu debut com Omar Montes va deixar tot el públic amb la boca oberta i va marcar un inici prometedor, però no totes les seves actuacions han mantingut aquest nivell. En interpretar Elvis Presley, Bertín Osborne es va topar amb una de les seves pitjors nits: problemes amb el ritme el van descol·locar i va rebre les qualificacions més baixes de jurat i públic.

Tot i així, lluny d'enfonsar-se, Bertín Osborne va tornar a l'escenari de 'Tu Cara Me Suena' decidit a recuperar el seu lloc, i ho va aconseguir. En la seva quarta aparició, es va ficar en la pell de Frank Sinatra interpretant el clàssic "Fly Me to the Moon", una actuació que va marcar un punt d'inflexió en el seu pas pel programa. Àngel Llàcer, visiblement impressionat, no va dubtar a reconèixer la seva evolució: "Has pujat el caché d'aquest programa".

| Atresmedia

Gràcies a aquest renaixement artístic, Bertín Osborne va aconseguir escalar fins al quart lloc en la classificació de la gala de 'Tu Cara Me Suena'. Una nit en què Ana Guerra, Melani i Mikel Herzog JR van compartir el primer lloc en un triple empat. No obstant això, Bertín Osborne continua força avall en la classificació general, sent sisè amb 55 punts, per sota de Mikel Herzog JR (83), Melani (82), Gisela Lladó (75), Ana Guerra (72) i Esperansa Grasia (60).

A més, la tranquil·litat no dura gaire a 'Tu Cara Me Suena'. Per a la següent gala, el polsador li havia assignat el personatge de Raphael, encara que Goyo Jiménez va fer ús del recurs "Te lo robo" per quedar-se amb la imitació. L'atzar va tornar a intervenir quan Bertín Osborne va haver de prémer de nou i el destí li va posar davant un desafiament diferent: transformar-se en el grup Kiss. Lluny d'acovardir-se, el cantant va acollir la notícia amb bon humor i entusiasme: "Com em diverteix!", va afirmar amb un somriure.