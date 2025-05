La nova promo de 'La Família de la Tele' que confirma la seva data definitiva d'estrena

Després de setmanes de contratemps inesperats, 'La Familia de la Tele' ha tornat a la càrrega amb una nova promoció que assumeix, amb molt d'humor i una mica de cansament, la mala sort que ha marcat la seva estrena. Lluny d'ocultar-ho, el programa de les tardes de La 1 converteix el seu accidentat camí en part del show i es dirigeix directament als espectadors amb un missatge tan clar com irònic.

Recordem que l'estrena de 'La Familia de la Tele' s'ha vist frustrada en dues ocasions per motius tan insòlits com greus. Primer, la mort del papa Francisco va obligar a suspendre el seu llançament previst, donada la cobertura especial que va ocupar la graella de TVE. Després, una setmana després, un apagada sense precedents va deixar sense electricitat a milions de llars a tota Espanya.

En aquesta nova promo de 'La Familia de la Tele', són els propis rostres del programa qui trenquen la quarta paret. Belén Esteban llança la pregunta que tots es fan des de casa: "Ens pot passar alguna cosa més?". María Patiño, visiblement farta, admet: "No torno a dir mai més 'passi el que passi'", flanquejada per Aitor Albizua i Inés Hernand.

La broma s'eleva encara més amb l'aparició d'una bruixa que, amb to burleta, suggereix: "Heu mirat la previsió del temps?".

| RTVE

Però aquesta vegada sembla que res impedirà que 'La Familia de la Tele' vegi per fi la llum. La nova data marcada és el dilluns 5 de maig, en el que promet ser un inici "sí o sí", com subratlla la cadena en la seva comunicació promocional. "Passi el que passi", reitera TVE, deixant clar que no hi haurà més marge per a inclemències ni tragèdies.

Recordem que 'La Familia de la Tele' es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador.

Al capdavant d'aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco, entre altres.