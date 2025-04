Surten a la llum les paraules de Cristina Tárrega contra Ana Rosa Quintana en privat.

L'aparent harmonia entre Cristina Tárrega i Ana Rosa Quintana podria ser només una il·lusió televisiva. Encara que han compartit projectes a Unicorn Content, la productora d'Ana Rosa Quintana, noves revelacions apunten a tensions ocultes entre ambdues. De fet, ha estat 'Tentáculos' l'encarregat de destapar el que seria un conflicte soterrat entre les dues comunicadores.

Segons van afirmar a 'Tentáculos', les paraules de Cristina Tárrega cap a Ana Rosa Quintana en cercles íntims distarien molt de la cordialitat que exhibeix davant les càmeres. "Cristina Tárrega sempre parla d'Ana Rosa bé públicament, però després, en la intimitat, la posa a parir. Són diverses persones les que ho han pogut sentir i que sabem que ho han escoltat", va declarar un testimoni protegit, suposadament proper a la col·laboradora.

La font anònima va anar més enllà, assegurant que Cristina Tárrega qüestiona la posició d'Ana Rosa Quintana en la franja de màxima audiència. "Ella el que diu és que Ana Rosa no és presentadora del prime time, que és bona presentadora de matí i de tarda, però de prime time no. Ella diu que ella sí que és presentadora de prime time, que això és el que la diferencia d'Ana Rosa, que ella sí és capaç de moure el públic en prime time, en canvi Ana Rosa no", afegia la font.

| Mediaset

Aquest tipus de comentaris deixarien entreveure un sentiment de superioritat per part de Cristina Tárrega, convençuda de tenir qualitats que la seva companya no posseeix. No obstant això, els retrets no es quedarien en el professional: "Ella diu que és més polivalent que Ana Rosa.Quan la critica i la posa a parir diu que ella li ha tancat portes, que Ana Rosa li té enveja bàsicament".

"També sent que està una mica desactualitzada, que no està al dia. Ella té el llenguatge que es parla actualment, però que Ana Rosa no, que s'ha quedat una mica desfasada", afegia el testimoni.

A més, aquest tanca amb una reflexió amarga sobre el lloc que Cristina Tárrega creu merèixer en la televisió actual. "Que el seu temps i la seva època d'or han acabat, ella sent que ara mateix és una presentadora de raça actualment i que clar, no li han donat el lloc que ella es mereix a televisió. No només la critica per això, també la critica per moltes altres coses", concloïa.