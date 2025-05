Ana María Aldón revela a 'De Viernes' el gran menyspreu que va patir de Gloria Camila.

Ana María Aldón ha reaparegut a 'De Viernes', on ha abordat amb enteresa una de les etapes més delicades de la seva vida. La protagonista ha narrat la seva història al costat de José Ortega Cano i la tempestuosa relació amb Gloria Camila. A cor obert, Ana María Aldón ha compartit moments que fins ara havia mantingut en silenci, deixant entreveure el desgast emocional que arrossega des de llavors.

Un dels episodis que va marcar l'inici de la tensió, segons va narrar Ana María Aldón a 'De Viernes', va ocórrer durant el seu embaràs. Aquell dia, Gloria Camila Ortega, encara adolescent, va sortir de l'escola i va preguntar si viatjarien a Sevilla en AVE. Ortega Cano va contestar amb naturalitat que "ens anem tots en família". La resposta de la filla del torero va ser un cop que encara recorda: "No t'equivoquis, aquesta no és la meva família".

Malgrat la duresa d'aquell record, Ana María Aldón ha assegurat que no busca enfrontaments: "No vull fer mal a ningú, però sento la necessitat de desfogar-me. Estic protegint en Jose, i per això he estat fustigada i arrossego amb això. No em libero d'això perquè és el pare del meu fill".

| Telecinco

La dissenyadora va lamentar a 'De Viernes' no haver estat tractada amb equitat dins de l'entorn familiar i sent que el seu silenci va ser malinterpretat. "No he tingut el mateix respecte que ells, Jose no s'ho mereix i Gloria és que si no parlo... em diu que em victimitzo", va explicar Ana María Aldón.

No obstant això, si hi ha alguna cosa que encara li dol profundament, és la passivitat d'Ortega Cano davant determinades actituds. "Quan la Gloria diu que no és de la seva família, el pare del meu fill no fa res", va assenyalar amb fermesa. I va afegir: "Ben tractada, m'he considerat en alguns moments, però en aquest no podia".

Ana María Aldón també va confessar a 'De Viernes' que, arran d'aquesta situació, va començar a distanciar-se, no només emocionalment, sinó també físicament. "Moltes vegades em pregunteu si la relació era amb alts i baixos perquè després d'això m'allunyo i m'aparto", va revelar. El major sacrifici, va assegurar, va ser haver d'arrossegar la seva filla en tot allò: "Jo m'ho puc empassar, però a la meva filla la vaig separar del seu entorn per haver d'escoltar això. La meva filla i jo no fèiem res".