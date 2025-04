Gerro d'aigua freda per a Seyran després de descobrir la decisió de Ferit a 'Una nova vida'

En l'últim episodi de 'Una nueva vida',la tensió entre Seyran i Ferit va assolir un nou punt crític. La jove, inesperadament, va aparèixer al gimnàs on ell es trobava jugant a pàdel juntament amb Pelin. La seva presència va agafar tothom per sorpresa, obligant Ferit a demanar a la seva promesa que els deixés sols.

Seyran no va trigar a anar al gra en 'Una nueva vida': "Has demanat matrimoni a Pelin?". Ferit, incòmode, va intentar esquivar la pregunta assegurant que això ja no li incumbia, però Seyran no estava disposada a marxar sense una resposta clara. Finalment, ell va admetre la veritat sense embuts: "Què esperaves? Que em passés la vida plorant per tu?".

Aquestes paraules van encendre la ira continguda de Seyran, que va respondre amb duresa: "No ets un home, només un nen. No compleixes la teva paraula, no tens judici. T'assembles al teu avi... i al teu pare". Ferit, molt ferit per les acusacions, no es va quedar callat: "Molt aviat diràs que tant de bo no t'haguessis deixat portar pel teu orgull, però ja serà massa tard".

| Atresmedia

Seyran, amb el cor trencat, li va tornar un comentari igual de contundent a 'Una nueva vida': "En els teus ulls només hi ha ira, gelosia i maldat". Davant d'aquest últim cop emocional, Ferit va decidir posar fi a la conversa i la va fer fora del gimnàs per tornar amb Pelin. No obstant això, abans de marxar, Seyran li va donar una bufetada que va deixar tothom sense alè.

Dies després, va arribar el moment més esperat. En una sala presidida per una jutgessa, sota la mirada atenta dels Korhan, els Ihsanli i la família de Seyran, ambdós protagonistes es van asseure cara a cara. L'ambient estava carregat de tensió i emocions a flor de pell.

Mentre una melodia suau acompanyava el moment, els records es van colar a l'escena: des d'aquell primer encontre fins al casament obligat, passant pels moments més dolços i els més dolorosos. Tot tornava a la seva ment just abans de prendre una decisió definitiva.

La jutgessa de 'Una nueva vida' va ser clara: "Els dos volen divorciar-se?". Ferit va respondre primer, amb el pes de la mirada del seu avi sobre les espatlles: "Sí". Després, li va tocar a Seyran, que, en lloc de contestar, va guardar silenci amb una mirada perduda que revelava la seva lluita interna.