El significatiu canvi de Susanna Grisoo a 'Espejo Público' després de la mort del papa

La mort del papa Francesc ha provocat un gran moviment als canals de televisió aquest dilluns 21 d'abril. La 1 i laSexta han estat les dues cadenes que més atenció han prestat a aquest succés, modificant la seva graella amb especials. No obstant això, Antena 3 també li ha dedicat tot el matí de la mà de Susanna Grisoo a 'Espejo Público' per informar els espectadors.

El que pocs han captat ha estat un canvi en Susanna Grisoo en ple directe. La presentadora començava l'emissió de l'espai poc abans de les 9h, com és habitual, però no esperava la notícia que estava a punt de saltar minuts després. Va ser a les 9:57h, en plena entrevista amb el President de Múrcia, quan Susanna Grisoo paralitzava l'emissió per donar a conèixer la trista mort del papa Francesc.

D'aquesta manera, Susanna Grisoo anava vestida amb una samarreta de color morat sense mànigues. No obstant això, al voltant de les 10:45h i després d'un bloc de publicitat, la presentadora canviava el seu outfit a una camisa de color negre. De fet, també portava coberts els seus espatlles, cosa que no passava amb la primera samarreta, encara que mantenia les mànigues pujades.

| Atresmedia

Cal destacar que Susanna Grisoo ha estat l'única presentadora que ha canviat de vestimenta al color negre en ple directe. En la competència, Ana Rosa Quintana ha mantingut el blanc amb el qual ha iniciat l'emissió a Telecinco. Per la seva banda, Silvia Intxaurrondo també ha mantingut el blau a 'La Hora de La 1'.

En aquesta ocasió, 'Espejo Público' i 'Y ahora Sonsoles', juntament amb Antena 3 Noticias, han estat els formats que han donat cobertura a la mort del papa Francesc des del canal, que no ha modificat la seva programació habitual. Amb un 12,7% de share i 339.000 espectadors,'Espejo Público' va mantenir el seu bon rendiment al llarg de la temporada i va signar el seu millor març dels últims 3 anys (2022). A més, com és habitual, va créixer en la seva franja més informativa, de 8:55h a 11:00h, al 14% de quota de pantalla.