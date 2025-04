Laura Fa revela el seu futur a 'Espejo Público' després de fitxar per 'La Família de la Tele'

Laura Fa ha revelat la veritat sobre el seu futur a 'Espejo Público' després de la seva incorporació a 'La Familia de la Tele'. La periodista es tornarà a retrobar amb els seus companys de l'antic 'Sálvame' en aquest nou format de La 1. Després de revelar-se la seva incorporació, inicialment es va publicar que abandonaria 'Espejo Público', encara que després va sortir a la llum que podria compaginar ambdós projectes.

Ara, la mateixa Laura Fa en el seu pòdcast 'Mamarazzis' ha revelat que no seguirà en el matinal: "Que se sàpiga que la meva vida estarà a 'La Familia de la Tele'. Moltes gràcies a Antena 3 per aquest temps, a Susanna Grisoo, Nando Escribano i Alberto Díaz, el director. He estat super feliç aquest temps a 'Espejo Público', però arriben nous projectes, la vida de la titiritera és així. Puja una carrossa i un programa en el qual em ve de gust pujar, amb companys amb els quals he estat molt de temps".

"Amb Òscar Cornejo, que va ser qui em va trucar i qui em va posar a Madrid fa moltíssims anys. Quan em truca he d'anar, no puc fer una altra cosa. No tinc capacitat per saber si serà bo, dolent o regular, sempre penso que serà bo qualsevol cosa que em proposi", afegia.

| Antena 3

"Em fa moltíssima il·lusió tornar-me a trobar amb alguns companys. Però amb tots no em fa la mateixa il·lusió, així és la vida", deia Laura Fa. No obstant això, abans de ficar la pota, no seguia amb les seves paraules.

A més, la periodista assenyalava el fet de no poder seguir a 'Espejo Público': "He vist molt el titular de si compaginarà o no compaginarà. Que fàcil és per a alguns compaginar la tele i que difícil per a altres. Que injust per a alguns de nosaltres, que guanyem moltíssim menys que altra gent, i estem obligats a no poder compaginar, però estem molt acostumades".

D'aquesta manera, posava com a exemple Chenoa, que presenta 'Operación Triunfo' a Prime Video, 'The Floor' a La 1 i és jurat de 'Tu Cara Me Suena' a Antena 3. També altres rostres com Valeria Vegas o José Manuel Parada, que estan en formats d'Atresmedia i RTVE

"No sé quina és l'explicació per a la gent que som periodistes del cor, que no volen. Potser amb els personatges és més fàcil fer-ho", deia. "El que penso no ho diré, no vull que ens tanquin 'Mamarazzis', ni complicar-me la vida", concloïa Laura Fa.