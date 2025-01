Un equip de 'Espejo Público' ha de demanar auxili a la policia en ple directe

L'equip de 'Espejo Público' ha viscut una jornada tensa durant la seva cobertura de la rave il·legal que se celebra a Ciudad Real des de fa diverses edicions. El programa va acudir aquest dimarts 7 de gener a l'esdeveniment, al qual van assistir al voltant de 5.000 persones, amb la intenció d'informar sobre l'evolució de la festa. Tanmateix, la situació es va descontrolar, cosa que va obligar l'equip a demanar la intervenció dels cossos de seguretat a causa dels riscos.

Javi Fuente, reporter d''Espejo Público', es va desplaçar al lloc, on ja havia estat víctima d'amenaces durant la seva primera visita fa uns dies. En aquella ocasió, un assistent li va advertir: "Si em segueixes, li poso foc al teu cotxe".

En el retorn d'aquest dimarts, la situació es va complicar encara més. Mentre els col·laboradors comentaven el desenvolupament del succés a 'Espejo Público', els espectadors van poder escoltar com Miquel Valls preguntava preocupat: "Què li passa a Javi?" abans que s'emetessin les imatges del que estava passant en directe.

| Atresmedia

El programa va mostrar el càmera enfocant al cel a causa de l'agressivitat d'un dels participants de l'esdeveniment, que intentava evitar ser gravat. "No vol que gravem, està dient que som uns feixistes, ens està agredint, així que marxem", va explicar el reporter, mentre un presumpte agressor es dirigia ràpidament cap a ell, però va ser interceptat per un altre assistent més tranquil. "És un revolucionari", va justificar el company del periodista, afegint amb humor: "Arreu hi ha sempre algun boig".

Malgrat la tensió, 'Espejo Público' va intentar continuar amb la cobertura, però aviat es van veure forçats a interrompre-la quan van començar a rebre pedres. "Compte! Ens estan tirant pedres", va alertar Javi Fuente. Amb tot, el periodista va optar per finalitzar la seva intervenció dient: "És millor marxar amb la música a una altra banda, a veure si podem".

La conversa amb un altre jove, que va reconèixer l'error de l'agressor, va aportar una visió diferent de l'incident. "És francès i ultra revolucionari, té una altra manera de pensar", va explicar, suggerint que el mitjà podria haver consultat abans sobre la situació. Mentrestant, la sirena de la Policia Nacional se sentia a la llunyania, cosa que va portar Javi Fuente a demanar ajuda. Després de comunicar les seves sospites que intentaven punxar les rodes del seu cotxe, la Policia va arribar al lloc.

Afortunadament, no es van detectar danys visibles als pneumàtics, encara que Lorena García va recomanar al reporter verificar la pressió dels mateixos abans de continuar. Mentre el desplegament policial intervenia per posar fi a l'esdeveniment, l'equip d''Espejo Público' va concloure el directe sense més incidents, escortat pels agents.