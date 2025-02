Iñaki López ascendeix per sorpresa a laSexta amb un nou projecte com a presentador

Atresmedia comptarà amb un nou programa d'entreteniment i serà a laSexta. La cadena ha tancat un acord amb la productora Cuarzo Producciones per a l'adaptació espanyola del format suec 'Trash or Treasure' (Brossa o Tresor), segons El Confi TV. Es tracta d'un programa d'èxit internacional on una parella tria l'objecte més valuós de 12 presentats per guanyar el seu preu en metàl·lic. Compta amb versions a Itàlia, Alemanya, Dinamarca o Holanda.

El curiós de tot això és que ja ha estat adaptat al nostre país en diverses cadenes autonòmiques. Aragón TV va ser la primera a apostar pel format, seguit de versions a À Punt i la Televisió de Galícia. La nova versió del grup de San Sebastián de los Reyes es dirà '¿Tresor o trasto?'.

Aragón TV va llançar el concurs al novembre de 2022 i estava presentat per Iñaki Urrutia. Es va mantenir en emissió fins al passat mes de gener, liderant pràcticament tots els prime time dels diumenges. Al gener de 2023, va arribar a la televisió valenciana 'Tresor o Trasto' presentat per Eugeni Alemany, encara que no va tenir continuïtat. La Televisió de Galícia (TVG) va emetre aquest programa sota el títol de 'Lixo ou Tesouro'. El concurs, estrenat a l'octubre de 2023, va ser presentat per María Mera.

| Aragón TV

Pròximament, laSexta serà el canal escollit per emetre aquest concurs setmanalment de la mà de Iñaki López. Una cosa que reforça el catàleg de formats internacionals d'èxit amb què compta la cadena, com 'Pesadilla en la cocina', 'El jefe infiltrado' o 'Batalla de restaurants'. A més, d'aquí a poc tornarà 'Traitors', programa que presentarà Juanra Bonet i que comptarà amb una versió d'anònims.

'¿Tresor o trasto?' suposarà el retorn d'Iñaki López, el presentador de 'Más vale tarde', als concursosdesprés de 15 anys. L'any 2010, Cuatro va fitxar per ell per presentar 'Justo a tiempo'. Un concurs en directe on el temps era crucial, i cada dia es jugava un premi econòmic i un apartament per als espectadors.

Així, el pròxim programa de '¿Tresor o trasto?', desafia els concursants a identificar els objectes de col·lecció i les antiguitats més cares per així guanyar el seu valor en efectiu. De moment no se sap quan començaran les gravacions ni quan s'obrirà el càsting per participar.