Les paraules de Susanna Griso sobre la tornada d'Ana Rosa Quintana als matins

El duel entre possiblement les dues millors presentadores i cares públiques de les seves respectives cadenes ha tornat. Es tracta de Susanna Grisoo, Antena 3, i Ana Rosa Quintana, a Telecinco, que durant molts anys van competir per ser la reina dels matins. Ara, el clàssic, com si d'un partit de futbol es tractés, ha tornat després de la imminent reestructuració de Mediaset en la seva crisi d'audiència.

I és que aquesta setmana Ana Rosa Quintana ha tornat als matins recuperant la seva vintena edició de 'El programa de Ana Rosa'.Les audiències les han acompanyat durant aquests dies superant a 'Espejo Público', però sense poder amb 'Aruser@s', que ha liderat la seva franja en audiències.

La seva recent, però coneguda rival, ha fet a Susanna Grisoo pronunciar-se sobre com afronta el repte de competir novament i a opinar sobre l'últim moviment de la presentadora de Telecinco. I ha estat molt clara sobre el retorn d'Ana Rosa un any i mig després del fracàs de 'TardeAR' en la franja vespertina.

| Atresmedia

"Per a mi és un estímul perquè m'agraden els reptes", ha assegurat amb claredat. També se li ha preguntat sobre la relació que mantenen i la periodista va explicar que encara no s'havia posat en contacte amb ella, però que "en breu" ho faria. I no ha dubtat en comparar aquesta situació amb la guerra oberta entre 'El Hormiguero' i 'La Revuelta': "Crec que ha estat molt bona aquesta rivalitat perquè ha aportat moltíssimes persones noves que possiblement abans no veien la televisió generalista".

"I crec que si aquest mateix fenomen es dona als matins, benvingut sigui. Tot el que sigui competència i rivalitat sana penso que sempre redunda en un millor format, en un millor producte", ha revelat la comunicadora.

Sobre si faria el salt com Ana Rosa Quintana, Susanna Grisoo ha dit que no ho descarta i que sempre intenta plantejar-se objectius a dos anys vista: "Mai ho descarto, però jo em vaig sempre marcant objectius a dos anys vista. Sempre he pensat que si penso que he de seguir matinant durant molt més temps, doncs no sé, no tindria les mateixes ganes ni la mateixa energia".