Petra Martínez de 'La que se avecina' actualitza l'estat de salut de José Luis Gil

Fa uns anys, els seguidors de 'La que se avecina' van rebre la trista notícia que José Luis Gil, qui interpreta Enrique Pastor, va patir un ictus. Des de llavors, ha estat allunyat de la seva professió, però els seus companys i família han mostrat sempre el seu afecte i suport cap a ell. La seva filla, Irene Gil, ha anat actualitzant el seu estat de salut a les xarxes socials.

Just avui fa un any que feia la seva última aparició pública en l'assaig general de la representació de 'La Regenta'. L'intèrpret no va dubtar a donar suport a Àlex Gadea i Ana Ruiz, amb qui manté una estreta relació més enllà del pla professional. La fotografia dels tres va acaparar molta atenció i nombrosos companys van manifestar la seva alegria de tornar a veure José Luis Gil.

Ara ha estat l'actriu Petra Martínez, amiga propera i companya de repartiment, qui ha volgut transmetre un missatge optimista assegurant una millora en l'estat de salut. I és que, han estat comptades les ocasions en aquests quatre anys en què hem vist públicament l'actor. El que ha abundat és el suport i les paraules tan boniques dels seus companys.

| Mediaset

"Diuen que està molt millor. José Luis ha de tornar a fer cinema, segur", ha declarat la intèrpret de Fina Palomares en ser preguntada.

L'actriu ha confessat que, en aquests quatre anys, el seu company no ha deixat de lluitar en cap moment afirmant certa millora: "És una persona excepcional. El que està lluitant...". Per això, no ha dubtat a recordar-lo i enviar tot el seu afecte i afecte tant a ell com a la seva família.

"Són una família a la qual em trec el barret. Un petó per a José Luis", va destacar, rebent amb el seu missatge de suport i optimisme una gran acollida, especialment per l'evolució del estimat actor de 'La que se avecina'.

Sigui com sigui, esperem que més aviat que tard José Luis Gil es reincorpori ja sigui sobre un escenari o en un plató de rodatge. Així seguirem gaudint de la seva passió i, com sempre, riure amb ell.