'Tardear' desvela l'última hora del cas d'Anabel Pantoja, amb importants novetats

Anabel Pantoja s'enfronta a uns mesos complicats després de les últimes novetats en el cas que la involucra. Després de moltes especulacions, Luis Pliego ha revelat dades importants que donen un gir a la versió de la jove.

I és que, segons el periodista,"la jutgessa demanarà la declaració de tota la família i dels metges que han atès la seva filla Alma" quan va estar ingressada. Aquesta decisió arriba després de les recents informacions aportades per Leticia Requejo a 'TardeAR'. Ara podria entrar en joc una nova acusació popular que podria canviar completament el rumb del cas.

Luis Pliego ha destacat que, "contràriament a tot el que s'havia dit que es tancaria i arxivaria immediatament, la jutgessa que prendrà aquest cas ha decidit disposar d'un màxim de sis mesos. Demana la declaració, no només dels pares i de la resta de la família, sinó de tots els metges que van tenir tracte amb ells i amb el nadó durant el temps que va estar ingressada".

| Telecinco

Les diligències judicials no s'aturen aquí. La jutgessa ha decidit ampliar les declaracions i cridarà a "tots els testimonis que puguin localitzar a partir de les càmeres que van gravar l'episodi", ha informat a 'Tardear' Luis Pliego. A més, ha assenyalat que la defensa d'Anabel Pantoja probablement ja estigui al corrent d'aquesta situació: "És un procés que s'allargarà perquè no volen que es deixi cap cap per lligar".

El col·laborador de 'Tardear' ha explicat els possibles escenaris que podrien derivar-se de la investigació: "La jutgessa, quan acabi aquest període d'instrucció, pot optar per dos camins. Un, obrir un judici oral i un altre, arxivar-lo". Aquesta incertesa ha portat Anabel Pantoja i David Rodríguez a realitzar canvis en el seu equip legal. Segons Luis Pliego, és un indicatiu que "ens enfrontem a un possible judici penal que es podria obrir un cop s'acabi la instrucció d'aquests sis mesos".

| Mediaset

No obstant això, el periodista ha volgut recalcar que això no implica necessàriament que es tracti d'un cas greu. La Fiscalia ha assenyalat que "el que ha passat ha pogut ser un episodi accidental". A més, ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) ha reconstruït la cronologia dels fets des que Anabel Pantoja i David Rodríguez van prestar declaració.

"En el mateix moment en què surten del jutjat van començar a rebre trucades de periodistes. Hi ha un xat que té el departament de comunicació del CSJC amb 300 periodistes que segueixen la informació d'aquest Tribunal on algú pregunta sobre aquest fet, per la declaració d'Anabel i David. I aquí és quan ells van decidir parar, perquè la bola no es fes més gran i emetre el famós comunicat", concloïa Luis Pliego.