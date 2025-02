Com ha funcionat en audiències Ana Rosa Quintana en el seu primer dia al matí?

Les audiències donen a Ana Rosa Quintana una bona notícia en el seu primer dia després de tornar als matins de Telecinco. Després d'un any i mig amb mals resultats a la tarda, la presentadora ha tornat a la que va ser la seva franja durant dues dècades. 'El Programa de Ana Rosa' va tornar aquest dilluns 3 de febrer a la franja matinal, amb bones audiències.

D'aquesta manera, 'El Programa de Ana Rosa' arrenca la seva nova temporada de 9:00h a 12:15h liderant amb un estupend 15% de quota de pantalla i 398.000 televidents. L'espai d'Ana Rosa Quintana a Telecinco congrega 1.594.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió. A més, 'El Programa de Ana Rosa' puja a un fantàstic 17,8% entre el públic femení.

No obstant això, encara més sort té 'Vamos a ver' amb el seu canvi d'horari. El programa de Joaquín Prat i Patricia Pardo tambélidera la seva franja amb un 15,7% de share, 551.000 seguidors i 1.290.000 espectadors únics. De fet, 'Vamos a ver' també lidera el target comercial des de Telecinco amb un 15,8%.

| Mediaset

Per tant, la revolució als matins de Telecinco fa baixar a 'Espejo Público', que es queda en un 12% i 345.000 fidels. No obstant això 'El Programa de Ana Rosa' no pot en el seu primer tram contra 'Aruser@s', que lidera des de laSexta amb un 15,2% i 385.000 telespectadors. Per la seva banda, 'La Hora de La 1', que va allargar aquest dilluns la seva emissió uns minuts, es va quedar en un 12% i 263.000 fidels.

No tot el matí ha anat a millorar en audiències, ja que 'La Mirada Crítica' ha baixat a primera hora del matí. L'espai d'Ana Terradillos, que ha reduït la seva durada a tan sols una hora, no pot amb la forta competència. I és que 'La Mirada Crítica' s'ha quedat en un breu 9,3% i 164.000 televidents.

Malgrat la millora en audiències del matí en el primer dia dels canvis, no té la mateixa sort la franja vespertina. La nova etapa de 'Tardear' amb Verónica Dulanto i Frank Blanco no agrada al públic i es queda en un pobre 8,2% i tan sols 654.000 seguidors i 2.412.000 espectadors únics. De fet, en la competència, 'Y ahora Sonsoles' lidera amb distància amb un bon 10,5% de share i 847.000 telespectadors.