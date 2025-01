Un àudio d'Ana Rosa fa saltar la polèmica contra una antiga directiva de Mediaset

Un àudio d'una conversa entre Ana Rosa Quintana i el comissari José Manuel Villarejo, gravat al gener de 2017, ha tornat a ser protagonista després de la seva viralització el 27 de gener de 2025. En aquest fragment, la presentadora fa una sèrie d'afirmacions que han aixecat gran enrenou. Especialment al voltant de les seves crítiques a la competència i a la comunicació de Mediaset.

En la xerrada, que forma part de l''Operació Tàndem' i va ser gravada durant un dinar en què es tractaven temes relacionats amb xantatges i altres gestions empresarials, Ana Rosa Quintana llança fortes acusacions contra la cadena rival Antena 3. "Antena 3 té comprats a tots els confidencials d'aquest país", declara mentre la conversa gira cap al paper dels mitjans de comunicació i les pràctiques per manipular les audiències.

A més, Ana Rosa Quintana aprofita l'oportunitat per atacar a la seva antiga companya a Mediaset, Mirta Drago, exdirectora de comunicació del grup. De fet, no només la critica per la seva feina, sinó que arriba a fer comentaris despectius sobre la seva persona: "És que l'italià (Paolo Vasile)... Nosaltres tenim un problema enorme a Telecinco, un problema brutal en comunicació. Paolo fa la televisió, però desatén la resta".

"Té a Mirta, que és una retardada mental, que li deu fer unes mamades per sota de la taula... És molt lletja també", van ser algunes de les dures paraules dirigides a l'exdircom, qui va abandonar Mediaset al febrer de 2023.

En la gravació també es menciona l'estratègia d'Antena 3, que inclou viatges i regals per als periodistes, pràctica que Ana Rosa Quintana considera que afavoreix la bona relació de la cadena amb la premsa. Segons la periodista, Mediaset no aconseguia competir amb aquestes pràctiques, i la crítica s'estén a la comunicació de l'empresa: "És contractar un magnífic director de comunicació, ja està. Com té Antena 3, que té al Nacho aquest, que no té vergonya, i que ho fa molt bé".

Per la seva banda, Mirta Drago, que va ser acomiadada de Mediaset el 2023 amb l'arribada d'Alessandro Salem, no va dubtar en respondre a les dures crítiques d'Ana Rosa Quintana. A través d'un missatge a les seves xarxes socials, l'antiga directora de comunicació va qualificar de "grolleria masclista" els comentaris de la presentadora. A més, va denunciar el tracte cap als periodistes, a qui Quintana menciona com "titelles que escriuen al ritme d'un pernil o d'un viatge amb tot gratis a Nova York".

"No em sorprèn el masclisme d'Ana Rosa Quintana, el coneixia. Sí fins a quin punt menysprea els periodistes en l'àudio, parlant d'ells com si fossin titelles...", va escriure Mirta Drago, afegint que la seva gestió de la comunicació havia estat marcada pel rebuig a qualsevol tipus d'extorsió.