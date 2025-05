'La Família de la Tele' salta al dissabte a La 1 malgrat les seves males audiències

'La Familia de la Tele' salta a la tarda del dissabte a La 1, però amb un motiu molt especial. Malgrat les seves males audiències a les tardes, l'ens públic continua confiant en el programa per cobrir un dels seus esdeveniments més preuats. Es tracta d'Eurovisió, que aquest dissabte 17 de maig comptarà amb un previ protagonitzat per 'La Familia de la Tele'.

Malgrat que encara no hi ha hagut un anunci específic, a RTVE Play ja es pot descobrir l'emissió marcada per a aquest dissabte a les 19h. Per tant, serà una emissió de previsiblement menys de dues hores, tenint en compte que just abans d'Eurovisió s'emetrà el Telediari. De moment es desconeixen detalls o si també hi haurà un post després de la gran final, en la qual veurem a Melody cantar "Esa Diva".

Recordem que Aitor Albizua té experiència en aquests especials d'Eurovisió després de diversos anys lligat a Eurovisió amb previs i post. De fet, l'any passat, el presentador de 'La Familia de la Tele' va estar acompanyat d'Angy Fernández.

| RTVE

La gran final d'Eurovisió reunirà a l'escenari de Basilea els països que aconsegueixin classificar-se des d'ambdues semifinals.Aquests se sumen als cinc membres del Big Five a més de Suïssa, que com a país amfitrió i guanyador de l'edició passada ja té assegurat el seu lloc.

Cal destacar que, aquest dilluns 12 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele', de 15:54h a 17:10h, es va mantenir en un fluix 7,7% i 687.000 espectadors. Va ser quarta opció per sota d'Antena 3 (13,4% i 1.194.000), les cadenes autonòmiques (9,9% i 881.000) i Cuatro (9,5% i 850.000), però va superar 'Tardear' a Telecinco (7,4% i 664.000).

Respecte al segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:08h a 20:03h, les audiències van ser preocupants en baixar dues dècimes més fins a un 5,7% i només 418.000 televidents. L'espai va ser cinquena opció per sota del folgat lideratge d'Antena 3 (15,6% i 1.139.000), Telecinco (10% i 729.000), les autonòmiques (9,8% i 712.000) i laSexta (7,3% i 534.000).