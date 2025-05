Nous canvis a 'La Família de la Tele', que avança la seva emissió a RTVE Play

Més moviments a 'La Familia de la Tele' després de les seves males audiències d'aquest dilluns. Els seguidors de l'espai estan d'enhorabona, ja que podran gaudir de més minuts del programa presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. I és que, ara, 'La Familia de la Tele' arrencarà uns minuts abans a RTVE Play.

Recordem que RTVE Play ja emet un bloc de 'La Familia de la Tele' de 17:10h a 18h, durant l'emissió de 'Valle Salvaje'. Aquesta emissió també estava prevista durant 'La Promesa', però va ser cancel·lada al tercer dia. No obstant això, ara 'La Familia de la Tele' arrencarà a RTVE Play a les 15:30h, uns 25 minuts abans de la seva emissió a La 1.

"Per primera vegada en la història, els fans del programa podran presenciar la reunió més secreta que existeix, un moment clau", ha revelat RTVE. La plataforma "oferirà en primícia la reunió de Continguts de la direcció del programa amb els presentadors i col·laboradors. Dit d'una altra manera: els espectadors podran veure com els col·laboradors i els presentadors s'assabenten dels temes que es tractaran al llarg del dia", afegeixen.

| RTVE

Per tant, 'La Familia de la Tele' torna a recuperar minuts en digital. Un nou intent per atreure a nou públic, mentre que a La 1 no remunten en audiències.

Cal destacar que, aquest dilluns 12 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele', de 15:54h a 17:10h, es va mantenir en un fluix 7,7% i 687.000 espectadors. Va ser quarta tercera opció per sota d'Antena 3 (13,4% i 1.194.000), les cadenes autonòmiques (9,9% i 881.000) i Cuatro (9,5% i 850.000), però va superar a 'Tardear' a Telecinco (7,4% i 664.000).

Respecte al segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:08h a 20:03h, les audiències van ser preocupants en baixar dues dècimes més fins a un 5,7% i només 418.000 televidents. L'espai va ser cinquena opció per sota del folgat lideratge d'Antena 3 (15,6% i 1.139.000), Telecinco (10% i 729.000), les autonòmiques (9,8% i 712.000) i laSexta (7,3% i 534.000).