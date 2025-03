Gerro d'aigua freda per a Sara Molina després d'una última amenaça a 'La Promesa'

María Fernández, personatge de Sara Molina, rep una esbroncada de Petra, que amenaça amb acomiadar-la. Aquest dimarts 25 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint de dos nous capítols de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', María Fernández es va recuperar a la seva habitació del desmai i Petra va arremetre contra ella, mentre Leocadia va intentar exercir la seva autoritat sobre ella. Àngela va demanar a Curro, que estava aclaparat amb el seu rendiment com a lacai, que seguissin endavant amb la seva relació, però aquest s'hi va negar. Qui no va trobar consol va ser María Fernández, que seguia reclosa a la seva habitació després del desmai sofert.

Per la seva banda, Manuel estava molt afectat i va arremetre contra Curro, en un acte que va desencadenar una reacció inesperada per part de l'hereu del marquesat. A més, Manuel va abandonar 'La Promesa' buscant el consol d'uns vells amics seus i de Jana. Finalment, també Leocadia va tenir la intenció de marxar, però això no va impedir que seguís exercint de senyora de la casa, donant instruccions a tothom.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Pía promet a Curro ajudar-lo a descobrir qui va rematar la seva germana. No obstant això, el capità no para de posar-li-ho difícil i el noi es reporta als majordoms, que es donen per advertits. Manuel es desfoga amb els ancians i els explica els últims moments de la seva difunta esposa.

Alonso convenç Leocadia que es quedi a 'La Promesa' i aquesta converteix Petra en la seva nova aliada. María Fernández, personatge de Sara Molina, no acaba de trobar-se i rep una esbroncada de Petra, que amenaça amb acomiadar-la. Candela lamenta que Antoñito hagi marxat del refugi i dissimulen davant de Simona. Pía s'enfada amb Ricardo per haver acompanyat Ana a empadronar-se com si fos el seu marit i Catalina rep una visita sorprenent.