La proposta de Roser Tapias després dels recents canvis a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, s'ofereix per substituir Jesús durant la seva absència. Aquest dilluns 17 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Carmen es va adonar del que sentia Gaspar per la tia de Claudia. Ara que la Julia sabia que la Digna era la seva àvia, la nena es va acostar molt més a ella i a Jesús no li va fer cap gràcia. Després de la seva reunió amb el senyor Pedro, Górriz va propagar per la fàbrica un rumor sobre Joaquín.

La Fina va descobrir Gaspar i Manuela amb els quaderns d'escriptura, però el cambrer va fer una cosa totalment inesperada per dissimular. Gema i Joaquín van discutir fruit de les tensions que es vivien a la fàbrica. Jesús va donar una gran notícia a Damián sobre el seu futur respecte a la proposta de Brossard.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', després del que va fer Górriz, Tasio dubta si anar al casament de Marta. De fet, Joaquín està disposat a fer callar Górriz com sigui. A més, Joaquín planteja a Luis la possibilitat de llençar la tovallola amb el projecte del balneari. Carmen informa les noies que a la fàbrica ja saben qui és el veritable pare de Tasio.

Fina es va de la llengua amb Claudia i li explica el que va veure a la cantina. María, personatge de Roser Tapias, s'ofereix per substituir Jesús durant la seva absència a França, mentre Begoña retreu a Damián que no pari els peus a Jesús. Jesús fa saber els seus plans a Julia i la nena es disgusta perquè no inclouen Begoña. Doña Clara intenta manipular Fina perquè no vagi al casament de Marta i Pelayo.