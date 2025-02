El col·laborador de 'Espejo Público' que salta de cadena i fitxa per 'Supervivientes'

Ens trobem davant el compte enrere per al començament de 'Supervivientes' i molts noms ja comencen a sonar com a possibles candidats. Just la setmana passada els quatre presentadors promocionaven la nova temporada del programa i llançaven diverses pistes sobre aquesta nova edició com el suposat fitxatge de Montoya per a aquesta nova illa.

Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous de 'Supervivientes'. Per la seva banda, Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

Un dels famosos que s'apunta a aquesta aventura serà Pelayo Díaz, segons ha confirmat El Confi TV. El dissenyador ha acceptat la proposta de la productora i compta amb el suport de la cadena. El seu nom ja va estar sobre la taula fa vuit anys per a l'edició 2017, però mai va arribar a tancar-se el seu fitxatge.

| RTVE

"Supervivientes junta coses que m'interessen com la pesca, l'aventura, el clima, el viatge... a més, és entreteniment", va arribar a assegurar Pelayo fa ara vuit anys. En aquella època, l'estilista va preferir quedar-se com a jurat del concurs 'Cámbiame' amb Cristina Rodríguez i Natalia Ferviú. No obstant això, va deixar oberta la porta per al futur.

Un any després, l'influencer va deixar clars els seus gustos o preferències televisives: "M'agradaria un 'Supervivientes', 'La Voz', un 'Got Talent'... No vull semblar que li vull treure el lloc a cap d'aquests presentadors, però un format semblant és el que m'agradaria fer. M'agrada connectar amb el públic i vull alguna cosa amb la qual pugui parlar amb la gent que ve al programa".

El programa de supervivència no serà el primer com a concursant per a Pelayo Díaz. L'influencer ja ha participat en programes com 'Bailando con las estrellas' el 2018 o 'Masterchef Celebrity' el 2024. El 2021, també va ser un dels concursants famosos que van passar per 'El cazador'.

Actualment, continua treballant en el magazín de Susanna Grisoo amb una col·laboració setmanal, en la secció de cor de 'Más espejo'. I ara sembla que podria fer el salt a la cadena competidora, Telecinco, per començar el seu nou repte com a supervivent.