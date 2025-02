María José Campanario fitxa per Antena 3 com a concursant estrella d'aquest programa

María José Campanario està llesta per tornar a la televisió i ho farà, de nou, de la mà d'Antena 3. Tan sols uns mesos després de reaparèixer a 'Mask Singer', la dona de Jesulín de Ubrique hauria tancat el seu fitxatge com a concursant estrella d'un programa d'Atresmedia. Això suposarà el seu retorn a les pantalles, encara que encara queda molt per veure la seva participació en pantalla.

Segons ha publicat en exclusiva Algo Pasa TV, María José Campanario serà la concursant estrella de la sisena temporada de 'El Desafío'. L'odontòloga seguirà els passos de Jesulín de Ubrique, que va participar en la segona edició, quedant en quarta posició. De fet, ja en aquella temporada, el 2022, María José Campanario es va enfrontar com a convidada a la prova de l'escapisme aquàtic.

Recordem que, durant la roda de premsa de l'actual edició, Atresmedia ja va confirmar la renovació de 'El Desafío' per una sisena temporada. A més, van confirmar que les gravacions arrencarien molt aviat. No obstant això, per poder veure María José Campanario a 'El Desafío' caldrà esperar gairebé un any, ja que la seva estrena està prevista per al gener de 2026.

| Atresmedia

Per tant, María José Campanario continua amb la seva bona relació amb Antena 3. El passat mes de novembre va ser desenmascarada com a Ovella a 'Mask Singer': "La gent em dona per morta o per desapareguda, que no visc, que no tinc vida. Jo sóc així, sóc molt balladora, tinc molta marxa". No obstant això, la seva participació va tenir polèmica, ja que estava prevista la participació de Belén Esteban al guessing show d'Antena 3, justament amb el vestit que va lluir l'odontòloga.

Cal destacar que la primera entrevista que va realitzar María José Campanario a televisió, fa ja onze anys, va ser de la mà de Pablo Motos a 'El Hormiguero' d'Antena 3. A més, el passat mes de setembre, també va participar com a convidada, juntament amb Jesulín de Ubrique, a 'Emparejados' de Joaquín.

| Atresmedia

Va ser en aquest programa, 'Emparejados', on va revelar una oferta televisiva que va tenir, previsiblement de Telecinco: "A mi m'han ofert més d'un milió d'euros", va confessar, deixant a tothom bocabadat. L'odontòloga va revelar que li havien proposat la impressionant xifra de 1.200.000 euros per diverses exclusives televisives, entrevistes i fins i tot per participar en un reality.

Quant a 'El Desafío', continua en plena forma al prime time d'Antena 3, ja que, aquesta setmana, va signar un 15% de share mitjà a la nit de divendres. Va pujar respecte a la setmana passada i es va situar a grans distàncies dels seus competidors: +5,6 i +7,1 punts. Presentat per Roberto Leal, va ser el més vist de la nit, promediant més de 1,4 milions de seguidors i assolint 3,8 milions d'espectadors únics.