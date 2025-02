Emma García atura 'Fiesta' per comunicar l'ingrés hospitalari de Belén Rodríguez

'Festa' d'Emma García, de la mà d'Iván Reboso, ha actualitzat l'estat de salut de Belén Rodríguez. La col·laboradora es troba en tractament de quimioteràpia des de principis d'any per fer front al càncer de gola que pateix. No obstant això, en els últims dies ha hagut de ser ingressada a l'hospital, cosa que ha generat certa preocupació entre els seus seguidors i amics.

"Està afrontant la seva malaltia amb una força i una resiliència impressionant. Està deixant a tots els seus amics bocabadats per la força. Mai vam dubtar de la força de Belén, però, tot i així, ens està deixant...", va explicar Iván Reboso a 'Festa'.

Seguint la voluntat de Belén Rodríguez, el col·laborador va detallar els motius mèdics que la van portar a ser hospitalitzada en ple tractament oncològic. "Vol que no hi hagi especulacions, que ningú es preocupi ni treguin les coses de context", desvelava.

Belén Rodríguez porta diverses setmanes sotmetent-se a la quimioteràpia, cosa que li ha provocat un intens dolor que dificultava la seva alimentació. "Això li ha provocat un dolor, un dolor que calia pal·liar, un dolor que li estava provocant que no pogués ingerir bé els aliments. Aleshores els metges li han aconsellat que estigués ingressada, però simplement per controlar-li la medicació, per donar-li la dosi justa, perquè pogués menjar i estar forta", va explicar el col·laborador a Emma García a 'Festa'.

El passat divendres, Belén Rodríguez va rebre la seva última sessió de quimioteràpia i, a causa d'això, els metges han considerat necessari controlar els seus dolors. "El tractament va molt bé. Belén el que vol deixar clar és que el tractament va molt bé, ha deixat de fumar i està molt contenta perquè, a través del seu missatge, molta gent ha deixat de fumar", va afegir.

"Ella està cuidada i està estupendament per fora perquè, al final, això és un tractament. Ella està lluitant, però l'han ingressada perquè això són les seqüeles. També s'està sotmetent a un tractament de ràdio (radioteràpia) i això és acumulatiu i clar, a l'hora de tractar-ho... doncs costa", va assenyalar Iván Reboso, que va admetre que encara no es coneix la data en què rebrà l'alta mèdica.

Amb un missatge positiu, el col·laborador de 'Festa' va voler transmetre la tranquil·litat que la pròpia Belén Rodríguez desitja compartir amb els qui es preocupen pel seu estat de salut. "Vol enviar un missatge de tranquil·litat, que tot està bé, tot segueix el seu curs normal. Li estan dosificant la medicació per al dolor, perquè pugui estar forta perquè ja és l'últim tram", va concloure.