El nou projecte d'Alain Hernández a Antena 3 després del seu final a 'Sueños de Libertad'

Just quan s'ha acomiadat de 'Sueños de Libertad', Antena 3 ha anunciat un nou projecte per a Alain Hernández. L'actor s'incorpora al repartiment protagonista de 'Las hijas de la criada', la nova sèrie basada en el llibre de Sonsoles Ónega. Alain Hernández interpretarà Gustavo Valdés, el patriarca de la saga familiar.

'Las hijas de la criada', un drama ambientat a principis del segle XX, ofereix un retrat de l'època a través de la saga familiar dels Valdés. Se situa en un pazo gallec i en una Cuba de passat colonial, i aborda temes com els amors prohibits, traïcions, la lluita de classes, enveges, secrets... La nova sèrie, que també estarà disponible en atresplayer, es troba en ple rodatge en localitzacions de Galícia, Madrid i Canàries.

D'aquesta manera, Alain Hernández s'uneix a les actrius Verónica Sánchez i Carlota Baró, que interpreten respectivament Inés i Renata. Completen el repartiment Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Alba Loureiro i Alejandro Vergara, entre d'altres.

| Atresmedia

Montse García és la directora de ficció d'Atresmedia. Sonia Martínez és la productora executiva de 'Las hijas de la criada', que estarà dirigida per Menna Fité i Alejo Flah.

Lucía Alonso-Allende és la coproductora executiva de la sèrie, que compta amb un equip de guió format per Irene Rodríguez, Alba Lucío i Tatiana Rodríguez, amb Daniel del Casar com a analista de Guió. Sara Muñoz és la directora de Producció. Al capdavant de la direcció de Fotografia hi ha Chechu Graf i Iván Caso. Patricia Rodríguez és la cap de Maquillatge, mentre que Mauro Gastón és l'encarregat de la perruqueria. La sèrie compta amb Conchi Iglesias com a directora de Càsting.

Així és la trama de 'Las hijas de la criada'

| Atresmedia

Galícia, 1900. Al pazo d'Esperit Sant arriben al món dues nenes, Clara i Catalina.La primera pertany a la criada, Renata, mentre que la segona és filla dels Valdés, don Gustavo i la reina Inés.

Una venjança inesperada sacsejarà la vida d'aquestes nenes i de tots ells, i farà que la reina Inés hagi de sobreviure al desamor i al dolor de l'abandonament. I també a les lluites de poder per convertir la seva veritable filla en l'hereva d'un imperi, en una època en què a les dones no se'ls permetia ser ames de les seves vides.