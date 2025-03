Gerro d'aigua freda per a Seyran després de l'última proposta a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 30 de març, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Kazim va donar una bufetada a Ferit i el va tirar a terra. Malgrat la humiliació, Ferit va estendre la mà a Seyran perquè tornessin junts a la mansió, però ella es va negar. Ifakat va organitzar una presentació formal entre Pelin i Halis perquè es coneguessin.

Abidin no podia viure sense Suna, li va demanar que es casessin i li va explicar que havia deixat la feina, perquè renunciaria a tot per ella. La família de Saffet es va reunir amb els Sanli per demanar la mà de Suna, que estava destrossada pensant en el seu futur. A més, durant el sopar entre ambdues famílies, va sorgir una nova proposta que podria canviar la vida de Seyran per sempre.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Una nueva vida' amb un 11,8% i 1.072.000 seguidors va ser líder i la ficció internacional més vista del mes juntament amb 'Renacer' (903.000 i 10,8%).

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit ataca Sultan en despertar-se i veure-la a la seva habitació, mentre que també fa fora Pelin molt enfadat. No entén per què ha anat fins a casa seva si no vol saber res més d'ella. Suna explica a Ferit que han demanat la mà de Seyran sense estar encara divorciats.

Ferit es torna boig, apareix a la mansió dels Ihsanli, comença a pegar al germà gran de Saffet i jura que acabarà amb ell si s'acosta a la seva dona. Seyran es queda en xoc en veure que el seu pare la vol tornar a casar, per la qual cosa Halis se l'emporta per la força a casa seva. Vol que ella i el seu nét signin els papers del divorci com més aviat millor per acabar amb el seu matrimoni.