L'última decisió de Telecinco que ningú esperava i afecta directament Kiko Rivera

Fa dos anys, Mediaset va prendre la dràstica decisió de restringir l'aparició de diversos famosos en els seus programes. Sota un nou codi ètic, el grup va prohibir qualsevol referència o imatge de figures com Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito o Bárbara Rey, entre d'altres. Des de llavors, els programes de Telecinco van evitar qualsevol menció directa a aquests noms.

En aquell moment es va recórrer a fórmules creatives per esquivar la prohibició, com referir-se a Kiko Rivera com "el germà d'Isa Pi" o fins i tot difuminar algunes imatges. Aquesta mesura va marcar un punt d'inflexió en l'estratègia de Mediaset, que poc després va optar per una transformació radical de la seva programació, culminant en la inesperada cancel·lació de 'Sálvame'. Amb la fi de l'emblemàtic espai, el veto es va estendre a alguns dels seus col·laboradors més reconeguts, com Belén Esteban, Kiko Matamoros o Terelu Campos.

No obstant això, en els últims mesos la companyia havia relaxat aquestes restriccions. Rosa Benito va tornar a les pantalles com a col·laboradora a 'De Viernes', aportant la seva visió sobre els reality shows de la cadena. Olga Moreno va tornar com a concursant a 'Supervivientes All Stars', i encara que de manera discreta, Kiko Rivera va començar a ser mencionat de nou en tots els programes de Telecinco.

| Europa Press

Ara, en un nou pas cap a la normalització, Mediaset ha eliminat més els vetos. Coincidint amb la imminent entrevista d'Olga Moreno a 'De Viernes', la cadena ha permès novament la menció d'Antonio David Flores i els seus fills.

Per tant, segons ha informat de Algo Pasa TV, aquest moviment es produeix en paral·lel a la recent decisió d'Isabel Pantoja d'emprendre "accions legals per via civil i/o penal contra programes, mitjans i col·laboradors". Com a resposta, Mediaset ha decidit aixecar també el veto a Kiko Rivera, lo que podria significar el seu retorn als espais televisius de la cadena.

Així mateix, s'ha permès que altres noms abans completament prohibits, com José Ortega Cano i els seus fills Gloria Camila i José Fernando, tornin a ser tractats a Telecinco. Per tant, espais com 'Vamos a ver', 'Fiesta' o 'De Viernes' podran incloure novament informació i debats sobre aquests personatges.