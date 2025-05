Sonsoles Ónega paralitza en directe el seu programa pel que s'arriba a dir d'Aitana

La recent aparició d'Aitana a 'El Hormiguero' no ha deixat indiferent ningú. La cantant va acudir al programa per presentar el seu quart treball discogràfic, "Cuarto azul", un àlbum carregat d'emocions. A més de parlar de la seva nova música, Aitana també va abordar un dels temes més personals de la seva vida: la seva lluita contra la depressió.

Durant l'entrevista, l'artista catalana va confessar que actualment pren medicació per gestionar els seus alts i baixos emocionals, en un intent de visibilitzar un problema que afecta moltes persones. No obstant això, el gest d'Aitana no va ser rebut de la mateixa manera per tothom.

Al plató de 'Y ahora Sonsoles', l'assumpte es va convertir en el centre d'un intens debat. Algunes de les col·laboradores del programa van posar en dubte el valor de fer pública aquesta informació i van carregar contra la manera en què la cantant exposa les seves emocions a les seves cançons.

| Atresmedia

"Estic una mica cansada dels problemes mentals i de les depressions dels famosos. No dic que no tinguin raó. Probablement, estan medicats i tenen molta necessitat, però a mi em comença a aclaparar una mica", va afirmar la periodista Ángela Vallvey, generant un moment de tensió en directe. Davant d'aquestes paraules, la presentadora Sonsoles Ónega va reaccionar de seguida amb un advertiment: "Compte".

Tot i l'intent de frenar el to, Ángela Vallvey va continuar amb el seu discurs: "Per mostrar vulnerabilitat, empatia i posar-se al nivell dels mortals no cal dir que es té una malaltia. D'aquesta manera, provoquen la imitació dels infants. És que tots tenen problemes mentals! Així generen fenòmens d'imitació".

El clima al plató va obligar Sonsoles Ónega a intervenir de nou per deixar clara la seva postura sobre el tema: "Compte perquè hem fet un pas gegant i ara no podem fer tres passos enrere. Potser el que falta és completar el missatge, però temps al temps".

No obstant això, també hi va haver veus que van defensar amb fermesa l'actitud de la cantant a 'Y ahora Sonsoles'. L'advocada Teresa Bueyes va prendre la paraula per donar suport a Aitana: "Ho està fent bé. Està demostrant que no cal avergonyir-se de tenir problemes mentals".